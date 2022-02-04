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Как отстирать помаду с одежды: ТОП-10 эффективных средств

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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4 февраля, 17:07
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Чем быстрее вы займетесь чисткой вещей, тем больше шансов полностью удалить следы помады.
Как удалить следы помады: эффективные методы
Как удалить следы помады: эффективные методы / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Женщину не поймешь. То она хочет себе помаду , которая долго держится и ничем не сводится, то вдруг пытается во что бы то ни стало отыскать средство, как эту помаду отстирать.

Шутки шутками, но если помада попала не по месту назначения, и кроме губ "красуется", к примеру, на одежде – как быть? Читайте наши лайфхаки, чтобы узнать, как удалить следы помады с ткани .

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Как отстирать помаду: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Скорость

Как отстирать помаду / Фото: pinterest
Как отстирать помаду / Фото: pinterest

Какой бы метод вы ни выбрали, постарайтесь удалить помаду как можно быстрее . Это косметическое средство имеет свойство въедаться в волокна, след от нее натягивает грязь и пыль, и тогда его гораздо сложнее отстирать. Также предварительно ознакомьтесь с рекомендациями по уходу за изделием, чтобы окончательно не испортить вещь.

  • Лайфхак 2. Хозяйственное мыло

Как отстирать помаду / Фото: pinterest
Как отстирать помаду / Фото: pinterest

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Хорошенько намыльте загрязненную ткань обычным хозяйственным мылом и оставьте на 20 минут . Прополощите ткань в теплой воде. При необходимости повторите. Имейте в виду, что хозяйственное мыло обладает отбеливающим эффектом и может оставить пятна на цветной ткани.

  • Лайфхак 3. Пятновыводитель

Как отстирать помаду / Фото: pinterest
Как отстирать помаду / Фото: pinterest

Прежде чем выводить помаду, протестируйте действие пятновыводителя на незаметном участке одежды. Если ватный тампон со средством не окрасился в цвет ткани, можете перейти на само пятно. Нанесите пятновыводитель на грязный участок и оставьте, согласно инструкции производителя, на необходимое время.

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  • Лайфхак 4. Спирт

Как отстирать помаду / Фото: pinterest
Как отстирать помаду / Фото: pinterest

Спирт – эффективное средство, которым можно удалить следы косметики и с одежды, и с мебельной обивки . А если разбавить его водой в пропорции 1:1, то можно чистить шелковые и шерстяные ткани. Смочите ватный тампон и аккуратно несколько раз проведите по следу помады. Если пятно не исчезло, повторите процедуру. Затем постирайте и прополощите вещь.

  • Лайфхак 5. Перекись водорода

Как отстирать помаду / Фото: pinterest
Как отстирать помаду / Фото: pinterest

Перекись подойдет только для светлых тканей , а на остальных может оставить пятна. Нанесите 3%-й раствор на след от помады, оставьте на 20 минут, а затем смойте и прополощите ткань. Этим же средством можно обработать ковровое покрытие и мебельную обивку, а затем аккуратно зачистить щеткой.

  • Лайфхак 6. Скипидар

Как отстирать помаду / Фото: pinterest
Как отстирать помаду / Фото: pinterest

За счет того, что в скипидаре содержатся эфирные масла хвойных деревьев, это жидкость деликатно убирает помаду с ткани . Но все равно проверьте его действие на незаметном участке. Разведите жидкость в равных пропорциях с водой и обработайте следы губной помады. Затем постирайте вещь с порошком.

  • Лайфхак 7. Сода

Как отстирать помаду / Фото: pinterest
Как отстирать помаду / Фото: pinterest

Сочетание соды с лимонной кислотой также хорошо удаляет следы помады с ткани. Увлажните пятно водой, сверху посыпьте пищевой содой и капните лимонным соком. Оставьте на полчаса, а затем постирайте вещь.

  • Лайфхак 8. Средство для мытья посуды

Как отстирать помаду / Фото: pinterest
Как отстирать помаду / Фото: pinterest

Моющее посудное средство отлично борется с жиром и поможет избавиться от следов помады на одежде, мебельной обивке и ковре . Просто обработайте жидкостью или гелем пятно и оставьте на несколько минут. Затем смойте средство и при необходимости повторите процедуру.

  • Лайфхак 9. Средство для снятия макияжа

Как отстирать помаду / Фото: pinterest
Как отстирать помаду / Фото: pinterest

В борьбе со следами помады логично воспользоваться жидкостью для снятия макияжа , которае удаляет загрязнения не только на коже, но и на ткани. Для этого подойдет мицеллярная вода, пенка или тоник. Потрите загрязненный участок, а затем постирайте вещь.

  • Лайфхак 10. Зубная паста

Как отстирать помаду / Фото: pinterest
Как отстирать помаду / Фото: pinterest

Лучше взять белую пасту без цветных добавок . Вотрите ее щеткой или губкой в пятно, а через несколько минут смойте и проверьте результат. При необходимости повторите.

Ранее мы рассказывали, как отмыть зеленку с ткани и кожи.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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