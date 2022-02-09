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Как сделать органайзеры для белья: практичные и необычные идеи с фото

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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9 февраля, 16:46
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Полный порядок в шкафу: бюстгальтер больше не потеряется, а носки не распаруются.
Как сделать органайзер для нижнего белья своими руками
Как сделать органайзер для нижнего белья своими руками / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Желание быть нарядными и модными приводит к излишнему накоплению вещей в шкафу. При этом места становится все меньше, одежда теряется и путается в самый ответственный момент, зато попадается совсем не то, что искали – знакомая ситуация?

Как же сложить все эти маечки, бюстики, трусы, носки и гольфы, чтобы они не занимали много места, не путались под руками, не цеплялись друг за дружку, но при этом быстро находились по комплектам, цветам и парам?

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Ответ очевиден: вам нужен органайзер. Мы поделимся с вами практичными идеями, как и из чего можно изготовить удобное место для хранения белья .

Как сделать органайзеры для белья: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Ящики

Как сделать органайзер для белья / Фото: pinterest
Как сделать органайзер для белья / Фото: pinterest

Первый вариант напрашивается сам собой. Белье удобнее всего хранить в выдвижных ящиках, т.е. располагать вещи в шкафу в горизонтальном виде. Для этого хорошо сделать небольшие ячейки. Возьмите плотный картон, порежьте его на полоски по длине и ширине вашего ящика. Количество определите сами. Затем сделайте надрезы до половины каждой полоски и вставьте в ящик, скрепляя между собой.

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  • Лайфхак 2. Органайзер из ткани

Как сделать органайзер для белья / Фото: pinterest
Как сделать органайзер для белья / Фото: pinterest

Аналогичные ячейки можно сделать не из картона, а из ткани. Пустите на это дело ненужную одежду или старое постельное белье, порезав на полоски . Просто сшейте их, а затем закрепите внутри ящиков. Этот процесс более долгий, зато вся конструкция будет легче весить, чем с картоном.

  • Лайфхак 3. Ячейки

Как сделать органайзер для белья / Фото: pinterest
Как сделать органайзер для белья / Фото: pinterest

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Еще один вариант, как разбить ящик на ячейки – сделать их из материала типа флизелина. Нарежьте полоски и скрепите их между собой в шахматном порядке степлером или клеем. Преимущество такого органайзера в том, что он мягкий, и вещей в него при желании можно набить очень много, но при этом они будут разделены между собой.

  • Лайфхак 4. Втулки

Как сделать органайзер для белья / Фото: pinterest
Как сделать органайзер для белья / Фото: pinterest

Также исходным материалом для ячеек могут послужить картонные втулки цилиндрической формы. Их можно даже не скреплять между собой , достаточно нарезать нужной высоты и плотно установить в ящике.

  • Лайфхак 5. Прозрачный органайзер

Как сделать органайзер для белья / Фото: pinterest
Как сделать органайзер для белья / Фото: pinterest

Если ящиков не хватает, и вам удобнее хранить белье в отделе с вешалками, советуем сделать вот такой плоский органайзер с прозрачными кармашками, который также можно повесить на стойку.

  • Лайфхак 6. Вешалки

Как сделать органайзер для белья / Фото: pinterest
Как сделать органайзер для белья / Фото: pinterest

Вот как практично и удобно можно использовать вешалки для вертикального хранения большого количества бюстгальтеров. Нижнее белье не мнется, не мешает и к тому же хорошо видно, где что висит.

Ранее мы рассказывали, как хранить сумки: практичные места и способы.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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