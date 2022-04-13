13 апреля: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

Всемирный день рок-н-ролла – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 13 апреля.

13 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Pexels

Какой народный и православный праздник у украинцев 13 апреля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 13 апреля

Всемирный день рок-н-ролла – неофициальный праздник всех любителей этого жанра, приуроченный ко дню записи Биллом Хейли и группой The Comets сингла (We're Gonna) Rock Around the Clock.

Именинники 13 апреля

День ангела сегодня отмечают: Анна, Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф, Ипатий.

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Какой сегодня церковный праздник

13 апреля в православной церкви чтится память священномученика Ипатия, епископа Гангрского, преподобного Ипатия, целителя Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Аполлония Египетского, священномучеников Авды, епископа Персидского, и Вениамина диакона, преподобного Ипатия, игумена в Руфиянах, святителя Ионы, митрополита Киевского и всея Руси, чудотворца.

Народный праздник

В народе 13 апреля почитался Ипатий Чудотворец. Женщины почитали этого святого как разрешителя бездетности, ему молились о прибавлении семейства и об избавлении от бесплодия. Также считалось, что святой Ипатий останавливал кровотечение у рожениц и добавлял молока кормящим матерям. А еще чудотворца просили защитить жилища от нечистой силы.

Приметы на 13 апреля

на Ипатия готовили инвентарь для работы в поле;

этот день лучше всего провести, создавая уют и порядок в доме;

на Ипатия ни в коем случае нельзя отлынивать от домашней работы;

облака на синем небе – к безветренной погоде;

если утром стоит туман – весь день будет пасмурным.

Интересные и важные события в Украине и мире 13 апреля

1928 – в Киеве состоялась премьера фильма Александра Довженко "Звенигора".

1962 – состоялось первое выступление The Beatles в Star Club.

2014 – правительством Украины объявлена антитеррористическая операция на востоке страны.

Кто родился 13 апреля

1771 – Ричард Тревитик, английский изобретатель, построивший первый в мире паровоз.

1887 – Иван Кавалеридзе, украинский советский скульптор, режиссер театра и кино, сценарист, драматург.

1931 – Юрий Мажуга, советский и украинский актер театра и кино, педагог.

1940 – Владимир Косма, французский композитор, скрипач, дирижер.

1946 – Леонид Яновский, советский и украинский киноактер.

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