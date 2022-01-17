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17 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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17 января, 07:25
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Бенджамин Франклин, День детей-изобретателей – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 17 января
17 января: какой сегодня праздник
17 января: какой сегодня праздник / Фото: Pixabay

Какой народный и православный праздник у украинцев 17 января 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 17 января

  • День детей-изобретателей (Kid Inventors’ Day) – проводится в мире ежегодно 17 января в честь дня рождения американца Бенджамина Франклина, который придумал свое первое изобретение, будучи ребенком в возрасте 12 лет.

Именинники 17 января

День ангела сегодня отмечают: Александр, Аристарх, Артем, Архип, Афанасий, Денис, Ефим, Иосиф, Карп, Климент, Марк, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Семен, Степан, Терентий, Тимофей, Трофим, Фаддей, Филипп.

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Какой сегодня церковный праздник

17 января в православной церкви отмечается собор 70 апостолов. Чтится память преподобного Феоктиста, святителя Евстафия I, архиепископа Сербского, священномучеников Александра Скальского, Стефана Пономарева и Филиппа Григорьева, пресвитеров.

Народный праздник

В народе 17 января почитался Зосима-пчельник. По наблюдению наших предков, к концу Святок нечистая сила очень хотела всячески навредить людям. Нужно было обойти с иконой свой дом. Чтобы отпугнуть нечисть и отогнать чертей, в этот день мужчины и женщины также надевали тулупы наизнанку и так ходили по улице. А затем разжигали костры, перепрыгивали через огонь и устраивали праздник победы над нечистой силой. На стол было принято подавать угощения с медом.

Приметы на 17 января

  • на Зосиму все гадания правдивые;
  • чистое небо ночью – к половодью;
  • если зола в печи быстро гаснет – к скорому потеплению;
  • ясная и морозная ночь на Зосима – холода продлятся еще долго.

Интересные и важные события в Украине и мире 17 января

  • 1605 – впервые вышел роман Сервантеса "Дон Кихот".
  • 1805 – в Харькове открыт первый в восточной Украине университет.
  • 1969 – The Beatles выпустили пластинку Yellow Submarine.
  • 1987 – создан Совет женщин Украины.

Кто родился 17 января

  • 1706 – Бенджамин Франклин, американский политик, ученый, изобретатель, писатель.
  • 1863 – Константин Станиславский, русский актер, режиссер, основатель МХАТа.
  • 1962 – Джим Керри, американский киноактер.
  • 1979 – Оля Полякова, украинская певица.
  • 1980 – Максим Чмерковский, украинско-американский танцор, хореограф, телеведущий, киноактер.
  • 1987 – Александр Усик, профессиональный украинский боксер.

Ранее мы публиковали лунный календарь на январь 2022 года: благоприятные и опасные дни.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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