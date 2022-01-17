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17 січня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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17 січня, 07:25
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Бенджамін Франклін, День дітей винахідників – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 17 січня.
17 січня: яке сьогодні свято
17 січня: яке сьогодні свято / Фото: Pixabay

Яке народне і православне свято в українців 17 січня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 17 січня

  • День дітей-винахідників (Kid Inventors' Day) – проводиться у світі щорічно 17 січня на честь дня народження американця Бенджаміна Франкліна, який вигадав свій перший винахід, будучи дитиною, у віці 12 років.

Іменинники 17 січня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Аристарх, Артем, Архіп, Опанас, Денис, Юхим, Йосип, Карп, Климент, Марк, Ніканор, Микола, Павло, Прохор, Семен, Степан, Терентій, Тимофій, Трохим, Фадей, Пилип.

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Яке сьогодні церковне свято

17 січня у православній церкві відзначається собор 70 апостолів. Вшановується пам'ять преподобного Феоктиста, святителя Євстафія I, архієпископа Сербського, священномучеників Олександра Скальського, Стефана Пономарьова та Філіпа Григор'єва, пресвітерів.

Народне свято

У народі 17 січня шанувався Зосима-бджільник. За спостереженням наших пращурів, до кінця Святок нечиста сила дуже хотіла всіляко нашкодити людям. Потрібно було обійти з іконою свій будинок. Щоб відлякати нечисть і відігнати чортів, цього дня чоловіки та жінки також одягали кожухи навиворіт і так ходили вулицею. А потім розпалювали багаття, перестрибували через вогонь та влаштовували свято перемоги над нечистою силою. На стіл було прийнято подавати частування з медом.

Прикмети на 17 січня

  • на Зосиму всі ворожіння правдиві;
  • чисте небо вночі – до повені;
  • якщо зола у печі швидко гасне – до швидкого потепління;
  • ясна та морозна ніч на Зосима – холод триватиме ще довго.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 17 січня

  • 1605 – вперше вийшов роман Сервантеса "Дон Кіхот".
  • 1805 – у Харкові відкрито перший у східній Україні університет.
  • 1969 – The Beatles випустили платівку Yellow Submarine.
  • 1987 – створено Раду жінок України.

Хто народився 17 січня

  • 1706 – Бенджамін Франклін, американський політик, науковець, винахідник, письменник.
  • 1863 – Костянтин Станіславський, російський актор, режисер, засновник МХАТу.
  • 1962 – Джим Керрі, американський кіноактор.
  • 1979 – Оля Полякова, українська співачка.
  • 1980 – Максим Чмерковський, українсько-американський танцюрист, хореограф, телеведучий, кіноактор.
  • 1987 – Олександр Усік, професійний український боксер.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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