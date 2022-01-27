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27 января: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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27 января, 07:25
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Международный день памяти жертв Холокоста – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 27 января.
Освенцим
Освенцим / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 27 января 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 27 января

  • Международный день памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day) – был установлен ООН в 2005 году и приурочен к 60-й годовщине освобождения советскими войсками узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

Именинники 27 января

День ангела сегодня отмечают: Агния, Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Иван, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Моисей, Нина, Павел, Прокл, Савва, Сергей, Степан.

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Какой сегодня церковный праздник

27 января в православной церкви проводится отдание праздника Богоявления. Также чтится память преподобных отцев в Синае и Раифе избиенных: Исаии, Саввы, Моисея и ученика его Моисея, Иеремии, Павла, Адама, Сергия, Домна, Прокла, Ипатия, Исаака, Макария, Марка, Вениамина, Евсевия, Илии и иных с ними, равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, преподобного Иосифа Аналитина Раифского, преподобного Феодула Синайского, преподобного Стефана Вифинского.

Народный праздник

В народе 27 января отмечался день Нины. Домашнему скоту в этот день уделали особое внимание: за ним ухаживали, угощали хлебом и овощами, обращались добрыми словами, а также чистили стойла, выносили навоз, меняли соломенную подстилку.

Приметы на 27 января

  • иней лежит на ветвях – к скорому потеплению;
  • плохая тяга в печи также обещает скорое тепло;
  • белые облака вскоре пригонят стужу;
  • снег в этот день обещает мягкую погоду;
  • если петухи с утра кричат в морозный день – холода скоро уйдут.

Интересные и важные события в Украине и мире 27 января

  • 1860 – впервые вышло полное издание "Кобзаря" Тараса Шевченко.
  • 1945 – в ходе Второй мировой войны освобождены узники нацистского концлагеря в Освенциме.
  • 1948 – в Америке началась продажа магнитофонов.
  • 1967 – Америка, Великобритания и СССР заключили договор, объявивший космос достоянием всего человечества и установивший запрет на размещение ядерного оружия.
  • 1983 – в Японии между островами Хонсю и Хоккайдо завершено строительство самого длинного подводного железнодорожного тоннеля.

Кто родился 27 января

  • 1756 – Вольфганг Амадей Моцарт, великий австрийский композитор.
  • 1832 – Льюис Кэрролл, английский писатель, математик, философ, автор "Алисы в стране чудес".
  • 1836 – Леопольд фон Захер-Мазох, австрийский писатель, автор эротических романов.
  • 1841 – Архип Куинджи, украинский и российский живописец, мастер пейзажа.
  • 1935 – Зиновий Бабий, украинский и белорусский оперный певец.
  • 1944 – Ник Мэйсон, британский музыкант, ударник группы Pink Floyd.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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