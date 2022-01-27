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27 січня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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27 січня, 07:25
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Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 27 січня.
Освенцим
Освенцим / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 27 січня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 27 січня

  • Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту (International Holocaust Remembrance Day) – був встановлений ООН у 2005 році та приурочений до 60-ї річниці звільнення радянськими військами в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцімі.

Іменинники 27 січня

День ангела сьогодні відзначають: Агнія, Адам, Андрій, Аристарх, Веніамін, Давид, Іван, Ілля, Йосип, Макар, Марк, Мойсей, Ніна, Павло, Прокл, Сава, Сергій, Степан.

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Яке сьогодні церковне свято

27 січня у православній церкві проводиться віддання свята Богоявлення. Також вшановується пам'ять преподобних отців у Синаї та Раїфі побитих: Ісаї, Сави, Мойсея та учня його Мойсея, Єремії, Павла, Адама, Сергія, Домна, Прокла, Іпатія, Ісаака, Макарія, Марка, Веніямина, Євсевія, Ілії та інших , рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії, преподобного Йосипа Аналітіна Раїфського, преподобного Феодула Синайського, преподобного Стефана Віфінського.

Народне свято

У народі 27 січня відзначався день Ніни. Домашній худобі цього дня приділяли особливу увагу: її доглядали, пригощали хлібом і овочами, зверталися добрими словами, а також чистили стійла, виносили гній, міняли солом'яну підстилку.

Прикмети на 27 січня

  • іней лежить на гілках – до швидкого потепління;
  • погана тяга у печі також обіцяє швидке тепло;
  • білі хмари незабаром приженуть холоднечу;
  • сніг цього дня обіцяє м'яку погоду;
  • якщо півні з ранку кричать у морозний день – холоди незабаром підуть.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 27 січня

  • 1860 – уперше вийшло повне видання "Кобзаря" Тараса Шевченка.
  • 1945 – під час Другої світової війни звільнено в'язнів нацистського концтабору в Освенцімі.
  • 1948 – в Америці почався продаж магнітофонів.
  • 1967 – Америка, Велика Британія та СРСР уклали договір, що оголосив космос надбанням усього людства і встановив заборону розміщення ядерної зброї.
  • 1983 – в Японії між островами Хонсю та Хоккайдо завершено будівництво найдовшого підводного залізничного тунелю.

Хто народився 27 січня

  • 1756 – Вольфганг Амадей Моцарт, великий австрійський композитор.
  • 1832 – Льюїс Керролл, англійський письменник, математик, філософ, автор "Аліси в країні чудес".
  • 1836 – Леопольд фон Захер-Мазох, австрійський письменник, автор еротичних романів.
  • 1841 – Архіп Куїнджі, український та російський художник, майстер пейзажу.
  • 1935 – Зіновій Бабій, український та білоруський оперний співак.
  • 1944 – Нік Мейсон, британський музикант, ударник гурту Pink Floyd.

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Ольга Козачок
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