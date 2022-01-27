27 січня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 27 січня.

Освенцим / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 27 січня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 27 січня

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту (International Holocaust Remembrance Day) – був встановлений ООН у 2005 році та приурочений до 60-ї річниці звільнення радянськими військами в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцімі.

Іменинники 27 січня

День ангела сьогодні відзначають: Агнія, Адам, Андрій, Аристарх, Веніамін, Давид, Іван, Ілля, Йосип, Макар, Марк, Мойсей, Ніна, Павло, Прокл, Сава, Сергій, Степан.

Реклама

Яке сьогодні церковне свято

27 січня у православній церкві проводиться віддання свята Богоявлення. Також вшановується пам'ять преподобних отців у Синаї та Раїфі побитих: Ісаї, Сави, Мойсея та учня його Мойсея, Єремії, Павла, Адама, Сергія, Домна, Прокла, Іпатія, Ісаака, Макарія, Марка, Веніямина, Євсевія, Ілії та інших , рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії, преподобного Йосипа Аналітіна Раїфського, преподобного Феодула Синайського, преподобного Стефана Віфінського.

Народне свято

У народі 27 січня відзначався день Ніни. Домашній худобі цього дня приділяли особливу увагу: її доглядали, пригощали хлібом і овочами, зверталися добрими словами, а також чистили стійла, виносили гній, міняли солом'яну підстилку.

Прикмети на 27 січня

іней лежить на гілках – до швидкого потепління;

погана тяга у печі також обіцяє швидке тепло;

білі хмари незабаром приженуть холоднечу;

сніг цього дня обіцяє м'яку погоду;

якщо півні з ранку кричать у морозний день – холоди незабаром підуть.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 27 січня

1860 – уперше вийшло повне видання "Кобзаря" Тараса Шевченка.

1945 – під час Другої світової війни звільнено в'язнів нацистського концтабору в Освенцімі.

1948 – в Америці почався продаж магнітофонів.

1967 – Америка, Велика Британія та СРСР уклали договір, що оголосив космос надбанням усього людства і встановив заборону розміщення ядерної зброї.

1983 – в Японії між островами Хонсю та Хоккайдо завершено будівництво найдовшого підводного залізничного тунелю.

Хто народився 27 січня

1756 – Вольфганг Амадей Моцарт, великий австрійський композитор.

1832 – Льюїс Керролл, англійський письменник, математик, філософ, автор "Аліси в країні чудес".

1836 – Леопольд фон Захер-Мазох, австрійський письменник, автор еротичних романів.

1841 – Архіп Куїнджі, український та російський художник, майстер пейзажу.

1935 – Зіновій Бабій, український та білоруський оперний співак.

1944 – Нік Мейсон, британський музикант, ударник гурту Pink Floyd.

Раніше ми публікували місячний календар на січень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.