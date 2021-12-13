День Андрея Первозванного-2021: тематические картинки и красивые поздравления

Сегодня православные отмечают Андреев день: поздравляем со значимым церковным и любимым народным праздником.

Ежегодно 13 декабря православная церковь чтит память апостола Андрея Первозванного, который в народе известен как добрый, радостный, молодежный и немного мистический праздник – Андреев день .

Мы подготовили для вас яркие, красочные тематические картинки, поздравительные открытки, добрые стихи и прозу в День апостола Андрея Первозванного.

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День Андрея Первозванного: красивые поздравления в прозе

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Поздравляю с Днем Андрея Первозванного и желаю силы, мудрости, упорства, веры в себя и стремления только к победе. Пусть Андрей Первозванный станет помощником в любом добром деле.

Открытки и картинки в День Андрея Первозванного / Фото: pinterest

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Православных христиан поздравляю со светлым праздником Андрея Первозванного! Пусть святой апостол услышит ваши молитвы и откликнется на них. Пусть поможет справиться со всеми невзгодами и отведет беды прочь! Будьте стойкими в вашей вере, помогайте нуждающимся, прощайте людям их ошибки!

Поздравления с Днем Андрея Первозванного: яркие картинки / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

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Поздравляю с праздником Андрея Первозванного, жившего и страдавшего во имя веры, покровительствующего нам и поныне. Желаю быть такими же упорными в достижении своих целей и верными своим принципам и взглядам, как святой апостол Андрей.

С праздником апостола Андрея: поздравительные открытки / Фото: pinterest

Добрые поздравления с Днем Андрея Первозванного в стихах

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Светлый праздник в декабре –

Вспоминается Андрей.

Ночью девушки гадают,

Жениха узнать желают.



Лен в горшочек под кровать

Ставят и ложатся спать.

У проруби внимают старики,

Какими будут зимние деньки.



С Днем ангела Андрея

Сегодня поздравляем,

Гоните прочь сомнения –

Мы веры вам желаем.

С Днем Андрея Первозванного: добрые поздравления и открытки / Фото: pinterest

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В день святого Андрея Первозванного

Душевно пожелать хочу тебе

Всего по жизни самого желанного,

Чтоб лучшее сбылось в твоей судьбе.



И пусть святой Андрей рукой незримою

Тебя от всех невзгод убережет,

И станет жизнь спокойною, счастливою,

И только благодать отныне ждет.

День апостола Андрея Первозванного: картинки и поздравления / Фото: pinterest

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В День Первозванного Андрея,

Желаю радости, добра,

Желаю быть тебе добрее,

Чтобы сбылась твоя мечта.



Чтоб все надежды оправдались,

Не знать тебе плохих людей,

Чтоб все обиды забывались,

Желаю добрых, ясных дней!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2021 года в Украине.