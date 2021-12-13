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День Андрія Первозванного-2021: тематичні картинки та гарні привітання

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
13 грудня, 05:10
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Сьогодні православні відзначають Андріїв день: вітаємо зі значним церковним та улюбленим народним святом.

Щорічно 13 грудня православна церква шанує пам'ять апостола Андрія Первозванного, який у народі відомий як добре, радісне, молодіжне та трохи містичне свято – Андріїв день .

Ми підготували для вас яскраві, барвисті тематичні картинки, вітальні листівки, добрі вірші та прозу у День апостола Андрія Первозванного.

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День Андрія Первозванного: гарні вітання у прозі

***

Вітаю з Днем Андрія Первозванного та бажаю сили, мудрості, завзятості, віри в себе і прагнення лише до перемоги. Нехай Андрій Первозванний стане помічником у будь-якій добрій справі.

Листівки та картинки у День Андрія Первозванного / Фото: pinterest
Листівки та картинки у День Андрія Первозванного / Фото: pinterest

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***

Православних християн вітаю зі світлим святом Андрія Первозванного! Нехай святий апостол почує ваші молитви і відгукнеться на них. Нехай допоможе впоратися з усіма негараздами і відведе лихо геть! Будьте стійкими у вашій вірі, допомагайте нужденним, прощайте людям їхні помилки!

Вітання з Днем Андрія Первозванного: яскраві картинки / Фото: pinterest
Вітання з Днем Андрія Первозванного: яскраві картинки / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

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***

Вітаю зі святом Андрія Первозванного, який жив і страждав в ім'я віри, що покровительствує нам і досі. Бажаю бути такими ж наполегливими у досягненні своїх цілей і вірними своїм принципам та поглядам, як святий апостол Андрій.

Зі святом апостола Андрія: вітальні листівки / Фото: pinterest
Зі святом апостола Андрія: вітальні листівки / Фото: pinterest

Добрі вітання з Днем Андрія Первозванного у віршах

***

Светлый праздник в декабре –
Вспоминается Андрей.
Ночью девушки гадают,
Жениха узнать желают.

Лен в горшочек под кровать
Ставят и ложатся спать.
У проруби внимают старики,
Какими будут зимние деньки.

С Днем ангела Андрея
Сегодня поздравляем,
Гоните прочь сомнения –
Мы веры вам желаем.

З Днем Андрія Первозванного: добрі вітання та листівки / Фото: pinterest
З Днем Андрія Первозванного: добрі вітання та листівки / Фото: pinterest

***

В день святого Андрея Первозванного
Душевно пожелать хочу тебе
Всего по жизни самого желанного,
Чтоб лучшее сбылось в твоей судьбе.

И пусть святой Андрей рукой незримою
Тебя от всех невзгод убережет,
И станет жизнь спокойною, счастливою,
И только благодать отныне ждет.

День апостола Андрія Первозванного: картинки та привітання / Фото: pinterest
День апостола Андрія Первозванного: картинки та привітання / Фото: pinterest

***

В День Первозванного Андрея,
Желаю радости, добра,
Желаю быть тебе добрее,
Чтобы сбылась твоя мечта.

Чтоб все надежды оправдались,
Не знать тебе плохих людей,
Чтоб все обиды забывались,
Желаю добрых, ясных дней!

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у грудні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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