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Гороскоп на сегодня, 27 января для всех знаков Зодиака

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
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27 января, 00:30
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Львам повезет в личных вопросах, а Стрельцы получат хорошие известия – астрологический прогноз на четверг

День обещает быть спокойным. Расположение светил не предвещает ссор и потрясений. Займитесь сегодня собой. Хорошо бы прибраться дома,, а также навести порядок в своих планах и мыслях. Момент подходит, чтобы задуматься о своих вредных привычках, например, не бросить ли курить. Или сесть на на диету. Или обдумать, как можно экономить деньги.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 27 января для Овнов: сегодня удача на вашей стороне. Вы сумеете добиться прорыва в делах и решите важные вопросы. Повезет во всем, кроме романтических дел. Для свидания завтра момент куда более подходящий.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 27 января для Тельцов: вас могут критиковать. А вы такого не любите… Держите свои эмоции при себе. Ситуация не лучшая, чтобы выяснять отношения. Но время очень быстро расставит все по местам, и справедливость восторжествует. Также можете ощущать сегодня уколы ревности. Возможно, вы тратите слишком много денег.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 27 января для Близнецов: будут тревожить какие-то семейные дела. На работе день тоже окажется насыщенным и даже напряженным. Но вы со всеми проблемами справитесь. Особенно если будете действовать не в одиночку.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 27 января для Раков: может казаться, что вокруг все пребывает в состоянии легкого хаоса. Не вмешивайтесь в чужие дела. Работа в одиночку окажется успешной. Может пошаливать здоровье.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 27 января для Львов: ощутите прилив энергии, у вас заметно повысится настроение и вкус к жизни. День связан с позитивными впечатлениями и успехами, особенно в личных делах. Возможно, вы слишком ироничны к начальству или насмехаетесь над людьми, которые этого не терпят. Также не исключено беспокойство из-за детей или подчиненных.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 27 января для Дев: нужна гибкость. Все пошло не так, как вы рассчитывали. Можете ощущать, что с вами поступают несправедливо. Но возможно вы просто слишком драматизируете обыденные вещи. Не допускайте опозданий – есть риск потерь из-за этого. Не исключены известия от родителей.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 27 января для Весов: возможно, вы проснулись с желанием не идти на работу или, по крайней мере, отложить в долгий ящик некое ответственное дело. Например, публичное мероприятие, в котором вы участвуете. Конечно отложить ничего не получится – но со своими делами вы справитесь на отлично. И будете собой довольны. День благоприятен, удача на вашей стороне. Возможно, вы слишком много говорите или неудачно шутите.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 27 января для Скорпионов: надо быть к себе построже. Преодолевать лень, а также выросший вдруг аппетит и склонность сорить деньгами. Тогда у вас все получится. Вероятны доходы. Добьетесь своего, если приложите усилие.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 27 января для Стрельцов: после некоторого периода колебаний, вы почувствуете прилив сил. Ситуация прояснилась, и вы теперь точно знаете, как надо поступать. День может быть связан с важными событиями. Ваши желания должны осуществиться, несмотря на чье-то противодействие.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 27 января для Козерогов: неблагоприятный момент, чтобы начинать важные дела или искать сотрудничества и покровительства. Проявите сдержанность и подождите немного. Не рискуйте, вам в последнее время везло, но так не может продолжать все время. Есть нечто важное, о чем вы не знаете и не принимаете в расчет. Поэтому возрастает вероятность ошибок.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 27 января для Водолеев: почувствуете прилив оптимизма. Вопросы, которые вас волновали, начали решаться. Вы ощущаете себя членом сильной и опытной команды, и готовы к самым решительным действиям. Возможно, вы найдете поддержку влиятельных людей.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 27 января для Рыб: могут произойти важные события в профессиональной сфере. Ситуация противоречива – вы можете добиться удачи или потерпеть поражение. Все зависит от последовательности в ваших действиях и того, насколько вы поступаете обдуманно. Не спорьте сегодня с начальством и вообще не позволяйте чувствам брать верх над разумом.

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Ольга Дударенко
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