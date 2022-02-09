Как провести 14 февраля, если ты одна без пары

В День святого Валентина-2022 можно забыть про диету, поговорить по душам и встретить свою судьбу.

Как провести День святого Валентина, если вы одиноки / Фото: Pexels, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Не секрет, что далеко не для всех людей приближающийся День святого Валентина является праздником в полном смысле этого слова. Ведь формат общепризнанного Дня влюбленных предполагает, что отмечать его следует в паре с любимым человеком и в романтической обстановке.

А что делать девушкам, у которых по каким-то причинам пары нет? В любом случае не стоит злиться и замыкаться в себе. Наоборот, порадуйтесь за тех людей, у кого в личной жизни все сложилось хорошо . Но ведь и у вас есть несколько вариантов, как провести 14 февраля, если вы в этот день одиноки.

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Как провести день 14 февраля: очевидные и оригинальные идеи

Идея 1. День как день

Как провести 14 февраля / Фото: pexels

14 февраля – это понедельник, начало трудовой недели, и официального государственного выходного не предусмотрено. И если вам не с кем его праздновать, то не стоит и заморачиваться по этому поводу, а уж тем более грустить и переживать. Просто проведите его, как и любой другой будний день . А в вашем списке найдутся и другие праздники, более достойные.

Идея 2. Все-таки праздник

Как провести 14 февраля / Фото: pexels

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Если первая идея вам не слишком понравилась, и 14 февраля вы воспринимаете как праздник, то его сценарий будет другим. Посвятите этот день себе любимой . Полностью и всецело. Станьте эгоисткой, проведите его, как вам хочется, и позвольте себе все: от кино и шопинга до тортиков и шампанского. Но смотрите, чтобы ничего не пошло во вред – вы должны получить именно удовольствие, а не перебор алкоголя и сладкого до тошноты.

Идея 3. Разделите праздник с друзьями

Как провести 14 февраля / Фото: pexels

День любви ведь совершенно не обязательно встречать с возлюбленным, особенно если его нет. Зато у вас есть много любимых друзей . И наверняка среди них найдутся те, у которых тоже нет пары. А еще вспомните, с кем вы давно не виделись и не общались? Самое время возобновить контакты, встретиться, сходить куда-нибудь вместе, поговорить по душам. Вполне вероятно, что вы спасете не только свой праздник, но и их тоже.

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Идея 4. В поисках своей половинки

Как провести 14 февраля / Фото: pexels

День 14 февраля – чем не шанс попытать счастья ? Ведь недаром Валентину приписывают качества святого Николая – он тоже чудотворец, только в отрасли любви и чувств. Тем более в этот день все вокруг пропитано любовной тематикой, нежностью и сердечностью. Так что есть повод почистить перышки, загадать желание, погадать на суженого и отправиться навстречу своей Судьбе. Чем черт не шутит, вдруг святой покровитель всех амуров и купидонов именно в этот знаковый день поможет обрести одиноким свою половинку?

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