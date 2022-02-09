Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
📲 Смартфоны для пенсионеров 📱 Дія.Summit Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua

Вредители растений

Авто зимой

Открытки-мотиваторы

Дешевые авиабилеты

Влажность в доме

Ананас дома
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Как провести 14 февраля, если ты одна без пары

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 февраля, 18:18
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В День святого Валентина-2022 можно забыть про диету, поговорить по душам и встретить свою судьбу.
Как провести День святого Валентина, если вы одиноки
Как провести День святого Валентина, если вы одиноки / Фото: Pexels, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Не секрет, что далеко не для всех людей приближающийся День святого Валентина является праздником в полном смысле этого слова. Ведь формат общепризнанного Дня влюбленных предполагает, что отмечать его следует в паре с любимым человеком и в романтической обстановке.

А что делать девушкам, у которых по каким-то причинам пары нет? В любом случае не стоит злиться и замыкаться в себе. Наоборот, порадуйтесь за тех людей, у кого в личной жизни все сложилось хорошо . Но ведь и у вас есть несколько вариантов, как провести 14 февраля, если вы в этот день одиноки.

Реклама

Как провести день 14 февраля: очевидные и оригинальные идеи

  • Идея 1. День как день

Как провести 14 февраля / Фото: pexels
Как провести 14 февраля / Фото: pexels

14 февраля – это понедельник, начало трудовой недели, и официального государственного выходного не предусмотрено. И если вам не с кем его праздновать, то не стоит и заморачиваться по этому поводу, а уж тем более грустить и переживать. Просто проведите его, как и любой другой будний день . А в вашем списке найдутся и другие праздники, более достойные.

  • Идея 2. Все-таки праздник

Как провести 14 февраля / Фото: pexels
Как провести 14 февраля / Фото: pexels

Реклама

Если первая идея вам не слишком понравилась, и 14 февраля вы воспринимаете как праздник, то его сценарий будет другим. Посвятите этот день себе любимой . Полностью и всецело. Станьте эгоисткой, проведите его, как вам хочется, и позвольте себе все: от кино и шопинга до тортиков и шампанского. Но смотрите, чтобы ничего не пошло во вред – вы должны получить именно удовольствие, а не перебор алкоголя и сладкого до тошноты.

  • Идея 3. Разделите праздник с друзьями

Как провести 14 февраля / Фото: pexels
Как провести 14 февраля / Фото: pexels

День любви ведь совершенно не обязательно встречать с возлюбленным, особенно если его нет. Зато у вас есть много любимых друзей . И наверняка среди них найдутся те, у которых тоже нет пары. А еще вспомните, с кем вы давно не виделись и не общались? Самое время возобновить контакты, встретиться, сходить куда-нибудь вместе, поговорить по душам. Вполне вероятно, что вы спасете не только свой праздник, но и их тоже.

Реклама
  • Идея 4. В поисках своей половинки

Как провести 14 февраля / Фото: pexels
Как провести 14 февраля / Фото: pexels

День 14 февраля – чем не шанс попытать счастья ? Ведь недаром Валентину приписывают качества святого Николая – он тоже чудотворец, только в отрасли любви и чувств. Тем более в этот день все вокруг пропитано любовной тематикой, нежностью и сердечностью. Так что есть повод почистить перышки, загадать желание, погадать на суженого и отправиться навстречу своей Судьбе. Чем черт не шутит, вдруг святой покровитель всех амуров и купидонов именно в этот знаковый день поможет обрести одиноким свою половинку?

Ранее мы рассказывали, как сделать прикольную выдвижную валентинку: пошаговая инструкция с фото.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
Doodle Сегодня
9 февраля. Дуайт Дэвис. 122 года назад будущий военный министр США, а тогда - простой американский студент Гарвардского университета с компанией двоих друзей основал крупнейший теннисный турнир…
История дня - за минуту
Лунный календарь на неделю
7 — 13 февраля
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в феврале
Лунный календарь
Что нужно делать?

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять