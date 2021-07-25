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Лунный календарь на неделю 26 июля – 1 августа 2021 года

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
25 июля, 12:17
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Согласно лунному календарю, самыми сложными днями недели окажутся выходные, когда Луна переходит в другую фазу и негативно влияет на эмоции.
Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день

Подробный лунный календарь на конец июля – начало августа 2021 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются удачными для важных дел, а когда лучше отказаться от серьезных мероприятий, узнайте из лунного календаря на период 26 июля – 1 августа 2021 года.

Читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

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Лунный календарь по дням на неделю 26 июля – 1 августа 2021 года

  • 26 июля, понедельник – 18-й лунный день

Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – полнолуние. День проявления внутренней сущности, когда можно приоткрыть тайные уголки собственного сознания.

  • 27 июля, вторник – 19-й лунный день

Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – полнолуние. Сатанинский тяжелый день, когда можно легко поддаться искушениям и обману.

  • 28 июля, среда – 20-й лунный день

Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – полнолуние. День духовного роста и победы, вам все по силам, вы справитесь с любыми задачами.

  • 29 июля, четверг – 21-й лунный день

Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – полнолуние. Активный день, на первый план выходят такие качества, как смелость, отвага, рискованность.

  • 30 июля, пятница – 22-й лунный день

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – полнолуние. День мудрости и получения знаний, не упустите возможность познать новое.

  • 31 июля, суббота – 23-й лунный день

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – последняя четверть в 16:17. Тяжелый агрессивный день, когда желательно сдерживать свои эмоции.

  • 1 августа, воскресенье – 23-й лунный день

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – последняя четверть. Сложный и провокационный день, когда тяжело идти на уступки.

Смотрите видеогороскоп на 2021 год :

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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