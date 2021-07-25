Лунный календарь на неделю 26 июля – 1 августа 2021 года

Согласно лунному календарю, самыми сложными днями недели окажутся выходные, когда Луна переходит в другую фазу и негативно влияет на эмоции.

Какой сегодня лунный день

Подробный лунный календарь на конец июля – начало августа 2021 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются удачными для важных дел, а когда лучше отказаться от серьезных мероприятий, узнайте из лунного календаря на период 26 июля – 1 августа 2021 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 26 июля – 1 августа 2021 года

26 июля, понедельник – 18-й лунный день

Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – полнолуние. День проявления внутренней сущности, когда можно приоткрыть тайные уголки собственного сознания.

27 июля, вторник – 19-й лунный день

Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – полнолуние. Сатанинский тяжелый день, когда можно легко поддаться искушениям и обману.

28 июля, среда – 20-й лунный день

Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – полнолуние. День духовного роста и победы, вам все по силам, вы справитесь с любыми задачами.

29 июля, четверг – 21-й лунный день

Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – полнолуние. Активный день, на первый план выходят такие качества, как смелость, отвага, рискованность.

30 июля, пятница – 22-й лунный день

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – полнолуние. День мудрости и получения знаний, не упустите возможность познать новое.

31 июля, суббота – 23-й лунный день

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – последняя четверть в 16:17. Тяжелый агрессивный день, когда желательно сдерживать свои эмоции.

1 августа, воскресенье – 23-й лунный день

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – последняя четверть. Сложный и провокационный день, когда тяжело идти на уступки.

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