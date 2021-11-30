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Три знака зодиака, которым повезет в карьере в год Тигра-2022

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
30 ноября, 18:49
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Кому больше всех повезет в сфере работы и бизнеса в 2022 году Черного Тигра: астрологический прогноз
Кто из знаков зодиака самый удачливый в сфере карьеры
Кто из знаков зодиака самый удачливый в сфере карьеры / Фото: Коллаж: Сегодня

В канун Нового 2022 года многих людей интересуют вопросы карьерного роста и процветания . Чем порадует профессионалов и любителей Черный Тигр в сфере работы и бизнеса? Будет ли год активным, благоприятным и удачливым? И кому из знаков зодиака больше других повезет в труде, карьерного росте, развитии бизнеса?

На Востоке символ 2022 года Тигр наделен такими качествами, как сила, мощь, благородство, но наряду с этим – вспыльчивость и опасность, хотя его нельзя отнести к злым животным. От этого знака можно ожидать великих свершений, но и не менее великих ошибок.

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Самый успешный в карьере зодиака №3: Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Год Тигра – кошачий год, так что Львы могут рассчитывать на определенные бонусы от родственника. Вам лучше не предпринимать никаких перемен в сфере работы и бизнеса. У вас все работает надежно, стабильно и слаженно , так что ничего не нужно рушить. Вы и так будете всем довольны. Только не забывайте периодически контролировать рабочий процесс и вовремя собирать дивиденды – вы это заслужили предыдущими годами усилий.

Самый успешный в карьере зодиака №2: Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

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В год Тигра-2022 у Козерогов бизнес будет процветать , и это прямо пропорционально повлияет на банковские счета. У вас будут все возможности и хорошей работы, и собственного самообразования, которое также пойдет на благо бизнеса. Также это будет отличный год для проявления самостоятельности – у вас развита интуиция, и вы не нуждаетесь в чужих советах и помощи, а крепко стоите на ногах.

Самый успешный в карьере знак зодиака №1: Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

В год Черного Тигра-2022 звезды настоятельно рекомендуют представителям знака Овен окунуться в совершенно новую для них сферу деятельности . Она окажется самой прибыльной и перспективной. От работы отлынивать не получится, трудиться придется немало, а отдыхать будет некогда. При всем этом вы будете очень довольны сделанным выбором. А разве не это истинное счастье для человека, когда он занимается любимым делом?

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Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год Тигра для всех знаков зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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