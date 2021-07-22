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Золотое полнолуние июля-2021: точная дата и время

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
22 июля, 14:42
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Очередное летнее полнолуние называют золотым благодаря цвету Луны, которая приобретает ярко-желтый оттенок. Но это не единственное название.
Золотое полнолуние
Золотое полнолуние / Фото: Unsplash

24 июля наступит Благословенная, Громовая или же Оленья Луна – вот как еще называется Золотое полнолуние июля. Все эти имена характеризуют состояние природы в этот период смены лунных фаз.

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Это время открытия хороших перспектив и возможностей для тех людей, которые готовы усердно работать, искать нестандартные решения и точно знают, каких благ они хотят добиться от жизни.

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Дата и время полнолуния

Июльское полнолуние состоится ранним субботним утром, в 5 часов 37 минут по киевскому времени. Оно пройдет под знаком Водолея, который вступит в свои права за два часа до начала полнолуния.

Конечно же, лучше всего наблюдать это эффектное явление, когда Луна только восходит, в 21 час 42 минуты . В это время она расположена низко над темнеющим горизонтом и кажется намного крупнее и ярче.

Особенности полнолуния 24 июля

В период Водолея люди обычно стремятся к внутренней свободы и раскрепощенности. Оживают эмоции и страсти. В такие дни мы не терпим ни малейшего давления на себя. Зато появляется желание побаловать себя, почудить или сделать что-то недозволенное, купить то, в чем раньше себя ограничивали.

Главное в дни Водолея – не предаваться анархии и вседозволенности, не пытаться самоутвердиться в собственных глазах за счет других.

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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