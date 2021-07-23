Полнолуние 24 июля: что нельзя делать в этот день

Завтра, 24 июля, рано утром, в 5 часов 37 минут , произойдет очередное летнее полнолуние в 2021 году, которое имеет сразу несколько звучных названий: Золотая Луна, а также Громовая, Благословенная или же Оленья Луна.
Это интересный и многообещающий период, однако важно соблюдать некоторые правила и ограничения, чтобы избежать неприятностей.
Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.
Особенности летнего полнолуния 24 июля
Июльское полнолуние пройдет под знаком Водолея . В такие дни люди стремятся к внутренней свободе и не терпят ни малейшего давления на себя. Пробуждаются эмоции и страсти. Появляется желание побаловать себя, сделать что-то недозволенное, купить то, в чем раньше себе отказывали.
В то же время, 16-е лунные сутки , на которые выпадает полнолуние 24 июля, обладают гармоничной, чистой и светлой энергетикой.
Лунный календарь на неделю 19-25 июля 2021 года
Как себя вести во время полнолуния 24 июля
В полнолуние под знаком Водолея удачно проводить различные эксперименты и внедрять новаторства. А потому можно браться за реализацию интересных идей и рискованных проектов.
Также это время для риска – он часто бывает оправдан. Многие люди испытывают удачу в азартных играх и лотереях.
В такой период благоприятно не замыкаться в себе, а больше общаться и чаще бывать на людях.
Что нельзя делать во время полнолуния 24 июля
- Главное в дни Водолея – не предаваться анархии и вседозволенности.
- Не стоит за счет эпатажа и навязывания своих интересов окружающим самоутверждаться за чужой счет.
- Также в стремлении к новым ощущениям не потеряйте голову , чтобы потом не пришлось жалеть о содеянном.
- Если перед вами стоит проблема выбора – отложите ее на более подходящее время.
- В дни полнолуния лучше проявлять осторожность в своих поступках и действиях и беречь здоровье.
- Также не нужно начинать новые и серьезные дела – они не принесут ожидаемого результата.
Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.