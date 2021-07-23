Полнолуние 24 июля: что нельзя делать в этот день

24 июля наступит Золотая Луна. Это благоприятное время для тех людей, кто готов усердно работать, искать нестандартные решения и точно знает, чего хочет от жизни.

Полнолуние 24 июля / Фото: Unsplash

Завтра, 24 июля, рано утром, в 5 часов 37 минут , произойдет очередное летнее полнолуние в 2021 году, которое имеет сразу несколько звучных названий: Золотая Луна, а также Громовая, Благословенная или же Оленья Луна.

Это интересный и многообещающий период, однако важно соблюдать некоторые правила и ограничения, чтобы избежать неприятностей.

Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

Особенности летнего полнолуния 24 июля

Июльское полнолуние пройдет под знаком Водолея . В такие дни люди стремятся к внутренней свободе и не терпят ни малейшего давления на себя. Пробуждаются эмоции и страсти. Появляется желание побаловать себя, сделать что-то недозволенное, купить то, в чем раньше себе отказывали.

В то же время, 16-е лунные сутки , на которые выпадает полнолуние 24 июля, обладают гармоничной, чистой и светлой энергетикой.

Как себя вести во время полнолуния 24 июля

В полнолуние под знаком Водолея удачно проводить различные эксперименты и внедрять новаторства. А потому можно браться за реализацию интересных идей и рискованных проектов.

Также это время для риска – он часто бывает оправдан. Многие люди испытывают удачу в азартных играх и лотереях.

В такой период благоприятно не замыкаться в себе, а больше общаться и чаще бывать на людях.

Что нельзя делать во время полнолуния 24 июля

Главное в дни Водолея – не предаваться анархии и вседозволенности.

и вседозволенности. Не стоит за счет эпатажа и навязывания своих интересов окружающим самоутверждаться за чужой счет.

Также в стремлении к новым ощущениям не потеряйте голову , чтобы потом не пришлось жалеть о содеянном.

, чтобы потом не пришлось жалеть о содеянном. Если перед вами стоит проблема выбора – отложите ее на более подходящее время.

В дни полнолуния лучше проявлять осторожность в своих поступках и действиях и беречь здоровье.

Также не нужно начинать новые и серьезные дела – они не принесут ожидаемого результата.

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.