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Як швидко зробити прибирання вдома

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20 квітня, 19:21
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Поки переться білизна іна кухні відкисає плита, ви встигнете відмити дзеркала та скласти речі.
Як прибрати вдома та квартирі швидко
Як прибрати вдома та квартирі швидко / Фото: Depositphotos, Колаж: Сьогодні

Немає часу, бажання, настрою, але навести порядок все-таки потрібно . Особливо перед таким важливим святом як Великдень. Відсутність часу – не привід уходити від домашніх справ, інакше ваше затишне гніздечко з часом ризикує перетворитися на звалище.

Етапи швидкого прибирання

1. Підготовчий етап – найважливіший. Від того, як ви налаштовані, залежить успіх та швидкість усього заходу. З поганим настроєм та лінню далеко не поїдете. А тому вдягніть зручний одяг, візьміть нові ганчірки та рукавички, поставте активну музику, увімкніть внутрішній "електровіник" і приступайте.

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2. Відкрийте вікна. Звичайно, якщо дозволяє погода та температура, інакше застудитеся. Поки ви прибиратимете, дім насититься свіжим повітрям. Адже затхлість – головна ознака неприбраного приміщення.

3. Почніть із кухні. Прискорити прибирання допоможе принцип одночасності. Почніть відразу кілька справ: весь посуд завантажте у раковину і залийте теплою водою з миючим засобом, щоб не витрачати час на відтирання жиру. Нанесіть на робочі поверхні і плиту засіб для чищення, щоб він встиг подіяти, поки ви розкладаєте все по шафах.

Нанесіть засіб на плиту та робочі площини
Нанесіть засіб на плиту та робочі площини / Фото: Depositphotos

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4. Вирушайте у ванну кімнату. Поєднайте наведення порядків у ванній та туалеті з прибиранням у коридорі. Закиньте у пральну машинку речі, нанесіть миючі засоби на унітаз, ванну та раковину – нехай почнуть діяти. У цей час приберіть зайві баночки та протріть полички.

5. Поверніться до коридору. Розкладіть взуття по місцях, розберіть вішалку, наведіть порядок у дрібничках та ключницях. Протріть дзеркала тут і у всьому будинку, а заразом – скляні дверцята шафи. Загляньте у ванну, щоб змити те, що вже відмокло. І розвішайте свіжі рушники.

6. І знову кухня. Цього разу – домийте посуд та дотріть плиту – все вже відкисло, і бруд легше піддасться ліквідації.

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Час помити підлогу
Час помити підлогу / Фото: freepik.com

7. Кімнати. Теж усі одночасно. Після продуктивної роботи на кухні та у санвузлі розкидані речі та пильні полички здадуться дитячою грою. Складіть все по місцях, протріть усі поверхні, приділіть увагу вимикачам та дверним ручкам. А дзеркала у вас уже чисті.

8. Заключний етап. Віник і ганчірка – причому, одразу у всьому будинку. Для швидкості та зручності можна підключити пилосос, але суть не змінюється – спочатку змітіть сміття, а потім зробіть вологе прибирання. Поки ви домиватимете кухню і коридор, підлога в кімнатах уже висохне.

Раніше ми розповідали про те, як прибирати на кухні та радили звернути увагу на найбрудніші місця. А ще давали рекомендації, як боротися з домашніми пилозбірниками. Щоб решітки на кухні було легше відмити, читайте поради господаркам.

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