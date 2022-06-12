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Синоптики попередили про зміну погоди в Україні

Олексій Логінов Олексій Логінов
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12 червня, 06:30
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В Укргідрометцентрі розповіли, в яких областях очікуються сильні дощі із грозами
Українців попередили про 30-градусну спеку та дощі з грозами
Українців попередили про 30-градусну спеку та дощі з грозами / Фото: Колаж: Сьогодні

Прогноз погоди в Україні на 12 червня, підготовлений синоптиками Укргідрометцентру, піднесе сюрприз. У Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Вінницькій та Чернівецькій областях пройдуть сильні дощі із грозами. При цьому майже на всій території України, крім західних областей, очікується 30-градусна спека.

За прогнозами синоптиків, у неділю, 12 червня, у західних областях температура вночі становитиме 13-18 градусів тепла, вдень 24-27. Очікується мінлива хмарність, без опадів, окрім Чернівецької області, де пройдуть грозові дощі. Вітер північний, 5-10 м/с.

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На півдні та в центрі України вночі 17-20 градусів тепла, в Криму 19-21. Вдень спека сягатиме 33 градусів. Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

В Чернігові, Сумах, Харкові у неділю пройдуть дощі. Вночі 16-19, вдень 30-31 тепла. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. В Донецькій та Луганській областях без опадів, уночі 18-20 градусів тепла, вдень очікується 30-градусна спека.

У Києві У неділю пройде дощ із грозою. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19 градусів тепла, вдень 28-30.

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Ознаки метеочутливості

У тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання і розлади. Часто з’являється підвищена стомлюваність, вона проявляється не тільки у втраті фізичних сил, але і в спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори тощо) ніяк не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

Згідно зі статистикою, в періоди магнітних бур вулицями частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає й кількість смертей через інфаркти та інсульти.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїх читачів, що синоптики попередили українців про різку зміну погоди.

Також ми розповідали про прогноз магнітних бур на червень.

Олексій Логінов
Олексій Логінов

У минулому – синоптик, тепер журналіст. У медіа з 2018 року. Вірю в науку та прогрес. Пишу про технологічні прориви, наукові відкриття. Мій друг – Укргідрометцентр, працюю з метеорологами, складаю прогнози погоди для "Сьогодні".

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