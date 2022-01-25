Як і чим протирати листя кімнатних рослин, щоб вони були глянцевими

Якщо листя виглядає блискучим, то і рослина має більш привабливий та гарний вигляд.

До обов'язкових процедур з догляду за кімнатними квітами відносяться не лише полив, підживлення, обрізка та рятування від шкідників, а також очищення та полірування листя.

Ця процедура надає зелені гарного блиску і здорового вигляду. Але важливо знати, які рослини і як можна протирати та полірувати.

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Як правильно протирати листя кімнатних рослин: лайфхаки

Лайфхак 1. Які рослини люблять і не люблять глянець

Як доглядати за листям кімнатних рослин / Фото: unsplash

Для початку визначіться, які у вас рослини, і чи допустима для них ця процедура. Полірування можна проводити квітам, у яких поверхня листя гладка, рівна, блискуча і без опушування : кротон, крассула, диффенбахія, фікус, плющ, пальма, філодендрон, монстера, аспідистра, нематантус та ін. Не потрібно обробляти культури, у яких листя опушене, бархатисте, чутливе, ажурне, колюче: селагінелла, папороть, кактус, сенполія, пеларгонія, бегонія.

Лайфхак 2. Видалення пилу та бруду

Як доглядати за листям кімнатних рослин / Фото: pinterest

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Перш ніж приступити до полірування, важливо очистити рослини. Пил не тільки робить квіти неакуратними, а й заважає нормальному процесу фотосинтезу, порушує процес випаровування вологи, створює сприятливі умови для хвороб та шкідників. Рослини із м'ясистим, щільним, жорстким, а також великим листям краще очищати вручну за допомогою м'якої вологої губки чи серветки .

Лайфхак 3. Обприскування квітів

Як доглядати за листям кімнатних рослин / Фото: pinterest

Зволоження повітря та обприскування квітів поступово сприяють забрудненню листя, тому що пил, змішуючись з водою, залишається на рослинах і перетворюється на бруд. Важливо періодично влаштовувати рослинам душування теплою водою із дрібнодисперсною насадкою . Особливо воно корисне рослинам із дрібним, ажурним, різьбленим або густоростучим листям. При цьому важливо захистити від намокання субстрат у горщику, прикривши його плівкою.

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Лайфхак 4. Банановий поліроль у домашніх умовах

Як доглядати за листям кімнатних рослин / Фото: pinterest

Візьміть банан, зніміть шкірку, видаліть із неї грубі волокна та акуратно протріть внутрішньою стороною шкірки по черзі кожен лист. За рахунок такої обробки бананом рослина набуває характерного блиску, а також отримує підживлення калієм.

Раніше ми розповідали, які рослини садити для кохання та багатства.