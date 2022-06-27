Знаки зодіаку, між якими найсильніша пристрасть: гороскоп для всіх

Раніше ми вже розповідали про сумісності різних знаків зодіаку між собою. Такі поєднання в коханні та шлюбі дозволяють знайти гармонію і щастя багатьом парам.
Як відомо, від кохання до ненависті один крок. І якщо вже ми робили огляд знаків, які просто ненавидять одне одного, логічно поговорити про тих, хто не мислить життя один без іншого, тому що між ними вирує справжня пристрасть .
Часто нас тягне до певних людей чиста пристрасть хоча ми знаємо, що вони не підходять нам у довгостроковій перспективі.
Хто ж із зодіакального кола здатний на нестримні та шалені стосунки , нехай і короткострокові, зате яскраві та незабутні? Читайте у нашому гороскопі та звіряйте прогноз із реальністю.
Овен та Скорпіон
У такому поєднанні часто народжуються палкі любовні стосунки. Обидва ці знаки перебувають під керуванням Марса – планети енергії, агресії та сексу. Тут можливий увесь спектр почуттів – від пристрасних постільних сцен до бурхливих конфліктів, які все одно завершаться примиренням у ліжку. Обидва знаки ні на хвилину не відпустять партнера і не дадуть йому розслабитись.
Телець та Лев
Між Левом і Тельцем народжуються чуйні та сентиментальні стосунки. Така пара часто дратує оточуючих демонстративним та зухвалим проявом своїх почуттів. Лев, яким керує Сонце, чекає на захоплення своєю персоною, а Телець, підвладний Венері, прагне комфортного життя. Обидва знаки віддані одне одному, але надто вперті .
Рак та Близнята
Рак дуже залежить від зміни настрою і може по клацанню пальців змінити стан щастя на глибоку депресію. Легкі та безтурботні Близнята не сприймають стан Раку всерйоз, проте здатні втримати його у потрібному настрої. Стосунки цих знаків, коли вони намагаються впоратися з емоціями, абсолютно непередбачувані – то злітають у хмари, то мчать у безодню .
Діва та Стрілець
Ці знаки часто врівноважують темпераменти одне одного, але також здатні зводити одне одного з розуму . Вони знаходяться в постійному тяжінні та відштовхуванні, що призводить до неповторної хімії в ліжку. Стрілець – невимушений і схильний дивитися на всі боки у пошуках нових людей. Діва ж за вдачею стримана і воліє прицінюватися, а не кидатися в роман із головою.
Терези та Риби
Це складне та хвилююче поєднання взаємовідносин знаків . Мрійливі Риби і Терези, що сумніваються, здатні закрутити такий фантастичний роман, що оточуючі просто заздрять. Їхні стосунки часто схожі на казку, бо далекі від реальності. У цьому кожен знак прагне зробити іншого щасливим за допомогою сентиментальних жестів.
Козоріг та Водолій
Обидва ці знаки перебувають під керівництвом Сатурна – планети обмежень і карми. Цим пояснюється взаємозв'язок, що виникає між ними. Козоріг шанувальник традицій, засад і правил, від інших чекає такого ж відношення. А ось Водолій – бунтар за природою, який ненавидить кордони та прагне їх порушити. Вони вдало доповнюють одне одного і на людях, і в ліжку .
Раніше ми розповідали про знаки зодіаку, які можуть передбачати майбутнє. А також дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.