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Знаки зодіаку, між якими найсильніша пристрасть: гороскоп для всіх

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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27 червня, 20:00
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Які знаки зодіаку мають найсильніші почуття по відношенню одне до одного
Найпалкіші знаки зодіаку
Найпалкіші знаки зодіаку / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми вже розповідали про сумісності різних знаків зодіаку між собою. Такі поєднання в коханні та шлюбі дозволяють знайти гармонію і щастя багатьом парам.

Як відомо, від кохання до ненависті один крок. І якщо вже ми робили огляд знаків, які просто ненавидять одне одного, логічно поговорити про тих, хто не мислить життя один без іншого, тому що між ними вирує справжня пристрасть .

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Часто нас тягне до певних людей чиста пристрасть хоча ми знаємо, що вони не підходять нам у довгостроковій перспективі.

Хто ж із зодіакального кола здатний на нестримні та шалені стосунки , нехай і короткострокові, зате яскраві та незабутні? Читайте у нашому гороскопі та звіряйте прогноз із реальністю.

Овен та Скорпіон

У такому поєднанні часто народжуються палкі любовні стосунки. Обидва ці знаки перебувають під керуванням Марса – планети енергії, агресії та сексу. Тут можливий увесь спектр почуттів – від пристрасних постільних сцен до бурхливих конфліктів, які все одно завершаться примиренням у ліжку. Обидва знаки ні на хвилину не відпустять партнера і не дадуть йому розслабитись.

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Телець та Лев

Між Левом і Тельцем народжуються чуйні та сентиментальні стосунки. Така пара часто дратує оточуючих демонстративним та зухвалим проявом своїх почуттів. Лев, яким керує Сонце, чекає на захоплення своєю персоною, а Телець, підвладний Венері, прагне комфортного життя. Обидва знаки віддані одне одному, але надто вперті .

Рак та Близнята

Рак дуже залежить від зміни настрою і може по клацанню пальців змінити стан щастя на глибоку депресію. Легкі та безтурботні Близнята не сприймають стан Раку всерйоз, проте здатні втримати його у потрібному настрої. Стосунки цих знаків, коли вони намагаються впоратися з емоціями, абсолютно непередбачувані – то злітають у хмари, то мчать у безодню .

Діва та Стрілець

Ці знаки часто врівноважують темпераменти одне одного, але також здатні зводити одне одного з розуму . Вони знаходяться в постійному тяжінні та відштовхуванні, що призводить до неповторної хімії в ліжку. Стрілець – невимушений і схильний дивитися на всі боки у пошуках нових людей. Діва ж за вдачею стримана і воліє прицінюватися, а не кидатися в роман із головою.

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Терези та Риби

Це складне та хвилююче поєднання взаємовідносин знаків . Мрійливі Риби і Терези, що сумніваються, здатні закрутити такий фантастичний роман, що оточуючі просто заздрять. Їхні стосунки часто схожі на казку, бо далекі від реальності. У цьому кожен знак прагне зробити іншого щасливим за допомогою сентиментальних жестів.

Козоріг та Водолій

Обидва ці знаки перебувають під керівництвом Сатурна – планети обмежень і карми. Цим пояснюється взаємозв'язок, що виникає між ними. Козоріг шанувальник традицій, засад і правил, від інших чекає такого ж відношення. А ось Водолій – бунтар за природою, який ненавидить кордони та прагне їх порушити. Вони вдало доповнюють одне одного і на людях, і в ліжку .

Раніше ми розповідали про знаки зодіаку, які можуть передбачати майбутнє. А також дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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