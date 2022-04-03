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Как избавиться от моли в шкафу: 5 надежных лайфхаков

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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3 апреля, 16:30
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Узнайте, как спасти любимую одежду от поедания
Как избавиться от моли
Как избавиться от моли / Фото: Pinterest, Depositphotos, Коллаж: Сегодня

Аплодисменты тут не помогут. Если в шкафу завелась моль, это верный признак того, что в скором времени на вашей любимой кофточке появятся дырки, а меховой воротник заметно облысеет. Как спасти вещи от зловредного и прожорливого насекомого? Читайте наши полезные советы.

Как спасти вещи от моли: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Прогнать

Как прогнать моль из шкафа / Фото: pinterest
Как прогнать моль из шкафа / Фото: pinterest

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Вам поможет генеральная уборка шкафов и закоулков, в которых так любит прятаться моль. Чтобы изгнать ее с насиженных мест, достаньте все вещи из шкафов, хорошенько вытряхните на улице, пропылесосьте полки и ящики, протрите внутренние поверхности с моющим средством.

  • Лайфхак 2. Заморозить

Как избавиться от моли холодом / Фото: pinterest
Как избавиться от моли холодом / Фото: pinterest

В холодное время года спастись от моли поможет мороз на балконе, а летом любимые вещи для профилактики можно поместить в морозилку. Личинки моли погибают при минусовой температуре.

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  • Лайфхак 3. Согреть

Как побороть моль жарой / Фото: pinterest
Как побороть моль жарой / Фото: pinterest

Ультрафиолет и слишком высокая температура так же, как и мороз, моли совершенно не по душе. Так что жарким летом вынесите одежду на солнце, чтобы насекомые погибли.

  • Лайфхак 4. Ароматизировать

Как прогнать моль запахом / Фото: pinterest
Как прогнать моль запахом / Фото: pinterest

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Моль не любит многие запахи, к примеру, лаванду, полынь, мяту, гвоздику, цедру, кедр и конечно же, нафталин. Если вы готовы принести себя в жертву этим резким запахам и развесить в шкафах мешочки с травами или разбросать таблетки нафталина, то моль вскоре отступит.

  • Лайфхак 5. Отравить

Как отравить моль / Фото: pinterest
Как отравить моль / Фото: pinterest

Это очень радикальный метод, так что будьте осторожны, применяя сильнодействующие химические вещества, таблетки и аэрозоли. Обработка зараженных молью вещей и полок поможет вытравить паразита наверняка, тем более что современный рынок богат такими средствами.

Ранее мы рассказывали, как стирать пуховик в домашних условиях.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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