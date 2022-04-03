Як позбутися молі у шафі: 5 надійних лайфхаків

Дізнайтеся, як врятувати улюблений одяг від поїдання

Як позбутися молі / Фото: Pinterest, Depositphotos, Колаж: Сьогодні

Оплески тут не допоможуть. Якщо в шафі завелася міль, це вірна ознака того, що незабаром на вашій улюбленій кофточці з'являться дірки, а хутряний комір помітно облисіє. Як врятувати речі від шкідливої і ненажерливої комахи? Читайте наші корисні поради.

Як врятувати речі від молі: лайфхаки

Лайфхак 1. Прогнати

Як прогнати моль із шафи / Фото: pinterest

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Вам допоможе генеральне прибирання шаф і закутків, в яких так любить ховатися моль. Щоб вигнати її з насиджених місць, дістаньте всі речі з шаф, гарненько витрусіть на вулиці, пропилососьте полиці і ящики, протріть внутрішні поверхні з миючим засобом.

Лайфхак 2. Заморозити

Як позбутися молі холодом / Фото: pinterest

У холодну пору року врятуватися від молі допоможе мороз на балконі, а влітку улюблені речі для профілактики можна помістити в морозилку. Личинки молі гинуть при мінусовій температурі.

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Лайфхак 3. Зігріти

Як подолати моль спекою / Фото: pinterest

Ультрафіолет і занадто висока температура так само як і мороз молі абсолютно не до вподоби. Так що спекотним літом винесіть одяг на сонце, щоб комахи загинули.

Лайфхак 4. Ароматизувати

Як прогнати моль запахом / Фото: pinterest

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Міль не любить численні запахи, наприклад, лаванду, полин, м'яту, гвоздику, цедру, кедр і звичайно ж, нафталін. Якщо ви готові принести себе в жертву цим різким запахам і розвісити в шафах мішечки з травами або розкидати таблетки нафталіну, то моль незабаром відступить.

Лайфхак 5. Отруїти

Як отруїти моль / Фото: pinterest

Це дуже радикальний метод, тож будьте обережні, застосовуючи сильнодіючі хімічні речовини, таблетки та аерозолі. Обробка заражених міллю речей і полиць напевно допоможе витравити паразита, тим більше що сучасний ринок багатий на такі засоби.

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