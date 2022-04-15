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15 квітня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

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15 квітня, 07:25
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День екологічних знань, Міжнародний день культури – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 15 квітня.
15 квітня: яке сьогодні свято
15 квітня: яке сьогодні свято / Фото: Pixabay

Яке народне і православне свято в українців 15 квітня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 15 квітня

  • Міжнародний день культури (World Day of Culture) – проводиться на честь прийняття 1935 року Пакту Реріха – міжнародного договору "Про охорону художніх та наукових установ та історичних пам'яток".
  • День екологічних знань – був заснований 1992 року з метою екологічної освіти людей у всьому світі, інформування громадськості про стан екологічної безпеки довкілля.
  • День працівників карного розшуку України – святкують спеціалісти цього виду діяльності. Починаючи з 2001 року центральний орган служби карного розшуку називається Департаментом карного розшуку МВС України.
  • Початок святкування єврейського Великодня Песах – це одне з головних юдейських свят, присвячене звільненню євреїв із 400-річного рабства. 2022 року Песах відзначається з вечора 15 до 23 квітня.

Іменинники 15 квітня

День ангела сьогодні відзначають: Георгій, Григорій, Юхим, Тит.

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Яке сьогодні церковне свято

15 квітня у православній церкві вшановується пам'ять преподобного Тита, чудотворця, мучеників Амфіана та Едесія, мученика Полікарпа.

У католиків 2022 року на 15 квітня припадає Велика п'ятниця або Страсна п'ятниця, яка присвячена спогаду хресних страждань та смерті Ісуса Христа, а також зняття з хреста та поховання Його тіла.

Народне свято

У народі 15 квітня шанувався Тит Чудотворець. Цей день колись називали Безхлібицею, бо у селян закінчувалися запаси зерна, і хліб уже не було з чого пекти. Проте залишене на сівбу зерно берегли і не чіпали.

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Прикмети на 15 квітня

  • кричить перепілка – до гарного врожаю хліба і трави на випасі;
  • з дня Тита починалося токування глухарів;
  • цього дня не можна бути скуповими, особливо тим людям, хто займається торгівлею.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 15 квітня

  • 1657 – козацька рада у Чигирині затвердила спадковість під час передачі гетьманського звання від Богдана Хмельницького його синові Юрію.
  • 1784 – в Англії здійснено перший пілотований політ на повітряній кулі.
  • 1912 – затонув найбільший британський трансатлантичний лайнер "Титанік", що зіткнувся з айсбергом, загинуло майже 1,5 тисячі осіб.
  • 1951 – у Лондоні вперше пройшов конкурс краси "Міс Всесвіт".

Хто народився 15 квітня

  • 1452 – Леонардо да Вінчі, великий італійський художник, скульптор, архітектор, вчений.
  • 1941 – Роман Балаян, український кінорежисер, сценарист, кінопродюсер.
  • 1949 – Алла Пугачова, радянська та російська естрадна співачка.
  • 1966 – Саманта Фокс, англійська співачка данс-поп.
  • 1987 – Олександр Гвоздик, український професійний боксер.
  • 1990 – Емма Вотсон, британська актриса.

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