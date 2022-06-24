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24 июня 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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24 июня, 00:05
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Международный день феи – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 24 июня.
24 июня: какой сегодня праздник
24 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 24 июня 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 24 июня

  • Международный день феи (International Fairy Day) – изначально праздник начали отмечать в европейских странах в честь фольклорных волшебных сказочных существ.

Именинники 24 июня

День ангела сегодня отмечают: Варнава, Ефрем и Мария.

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Какой сегодня церковный праздник

У католиков 24 июня наступает Рождество Иоанна Крестителя – праздник установлен в воспоминание рождения Иоанна Предтечи и событий, описанных в Евангелии от Луки.

Икона Божией Матери Достойно есть
Икона Божией Матери Достойно есть / Фото: Pinterest

24 июня в православной церкви чтится память апостолов Варфоломея и Варнавы. Празднование иконы Божией Матери "Достойно есть" ("Милующая").

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Народный праздник

В народе 24 июня чествовался святой Варнава. Люди верили, что в самый полдень дня Варнавы активизируется нечистая сила, которая делит между собой сферы влияния на людей.

Приметы на 24 июня

  • на Варнаву ни в коем случае нельзя рвать траву;
  • в этот день нечистая сила спутывает хомуты и вожжи;
  • на Варнаву бесы пугает людей и отравляет траву.

Интересные и важные события в Украине и мире 24 июня

  • 1934 – украинская столица была перенесена из Харькова в Киев.
  • 1941 – было создано Советское Информбюро, дававшее сводку о военных действиях.
  • 1947 – впервые появилось официальное сообщение об НЛО.
  • 1990 – состоялся последний концерт Виктора Цоя и группы "Кино".

Кто родился 24 июня

  • 1860 – Феофил Яновский, украинский терапевт и филантроп.
  • 1888 – Николай Смолич, советский украинский актер и режиссер.
  • 1974 – Микитенко Ольга Леонтьевна, украинская певица сопрано.
  • 1987 – Лионель Месси, аргентинский футболист, лучший бомбардир "Барселоны".

Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июнь-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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