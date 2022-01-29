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29 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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29 января, 07:25
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День памяти героев Крут – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 29 января.
29 января: какой сегодня праздник
29 января: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 29 января 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 29 января

  • День памяти героев Крут – проводится, начиная с 2007 года, согласно указу президента, в память о бое между подразделением Красной гвардии и отрядом киевских курсантов и казаков "Свободного казачества", состоявшемся 29 или 30 января 1918 года у железнодорожной станции Круты в 130 километрах от Киева.
  • День мобилизации усилий против угрозы ядерной войны (International Mobilization Day against Nuclear War) – отмечается в мире в годовщину принятия в 1985 году Делийской декларации по прекращению гонки ядерных вооружений, сокращению и последующей ликвидации ядерных арсеналов в мире и устранению угрозы ядерной войны.

Именинники 29 января

День ангела сегодня отмечают: Иван, Максим, Петр.

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Какой сегодня церковный праздник

29 января в православной церкви проводится день поклонения веригам, сковавшим апостола Павла. Чтится память праведного Максима Тотемского, мучеников Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа, бабки их Леониллы и с ними Неона, Турвона и Иовиллы, мученика Данакта Иллирийского, чтеца.

Народный праздник

В народе 29 января отмечался день Петра, который также имел название Петр-полукорм. Святого Петра считали покровителем домашнего скота. В этот день каждый хозяин смотрел, сколько корма, сена и соломы для домашнего скота оставалось до начала весеннего выпаса. Если, по его подсчетам, запасов было меньше половины, нужно было экономить.

Приметы на 29 января

  • на Петра-полукорма израсходована половина корма;
  • если ржаного хлеба в амбарах осталось больше половины – летом рожь хорошо уродит;
  • туманное утро в день Петра – погода будет ясной;
  • северный ветер в день Петра – к морозам;
  • если день на Петра выдался морозным – лето будет жарким;
  • сны на Петра – вещие.

Интересные и важные события в Украине и мире 29 января

  • 1616 – голландские мореплаватели Якоб Лемер и Виллем Схаутен открыли мыс Горн – крайнюю южную точку Южной Америки.
  • 1804 – открылся Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, один из старейших в восточной Европе.
  • 1886 – день рождения первого в мире бензинового автомобиля, который сконструировал немец Карл Бенц.
  • 1896 – американец Эмиль Груббе впервые в мире использовал радиоактивное излучение для лечения рака.
  • 1918 – состоялся бой под Крутами, а в Киеве началось большевистское восстание.
  • 1978 – Швеция первой в мире запретила использование аэрозольных баллончиков из-за их вреда для озонового слоя Земли.

Кто родился 29 января

  • 1860 – Антон Чехов, писатель-новеллист, драматург, классик русской литературы.
  • 1939 – Александр Гузь, советский и украинский ученый в области механики деформируемых тел и механики сплошных сред, член Европейской академии наук.
  • 1947 – Дэвид Байрон, британский певец, музыкант, автор песен, вокалист группы Uriah Heep.
  • 1954 – Опра Уинфри, американская актриса и телеведущая.

Ранее мы публиковали лунный календарь на январь 2022 года: благоприятные и опасные дни.

Ольга Козачок
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