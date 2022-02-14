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День святого Валентина-2022: подборка прикольных картинок и поздравлений

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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14 февраля, 05:10
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В День святого Валентина добавьте позитива и поднимите настроение своим любимым людям
День святого Валентина: яркие картинки, прикольные открытки и веселые поздравления
День святого Валентина: яркие картинки, прикольные открытки и веселые поздравления / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 14 февраля, настал День святого Валентина – самый знаковый и символичный праздник для всех влюбленных, любящих и любимых людей .

Предлагаем вам с самого раннего утра поздравить любимых и отправить им веселые и милые картинки, поздравительные открытки, стихи и смс с Днем святого Валентина .

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Прикольные поздравления с Днем святого Валентина в стихах

***

Ты знаешь, как тебя люблю?
Всю ночь не ем, весь день не сплю!

Смешные поздравления с Днем святого Валентина / Фото: pinterest
Смешные поздравления с Днем святого Валентина / Фото: pinterest

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***

Подруга, с Днем святого Валентина!
Пусть на тебя обрушится лавина
Признаний, поздравлений и цветов,
И сладостей всех видов и сортов!

***

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Поцелуев, обнимашек,
Наслажденья до мурашек
И любви взаимной, чистой,
Словно солнышко, лучистой!

Самых сладких вечеров,
Бесконечно нежных слов,
Удовольствия лавину –
С Днем святого Валентина!

Прикольные картинки в День святого Валентина / Фото: pinterest
Прикольные картинки в День святого Валентина / Фото: pinterest

***

Несмотря на карантин,
Пусть придет к вам Валентин,
С нежной, трепетной любовью,
Солнцем, радостью, здоровьем!

Поцелуи и объятья
Пусть подарят страсть и счастье,
Ласку, чувств водоворот,
С Днем влюбленных всех вас, вот!

День святого Валентина: позитивные пожелания / Фото: pinterest
День святого Валентина: позитивные пожелания / Фото: pinterest

День святого Валентина: веселые пожелания в прозе

***

Мужчину нужно любить на 10% и на 90% – понимать.
А женщину нужно любить на 100%.
Потому что понять ее невозможно!

С Днем святого Валентина: яркие картинки и пожелания / Фото: pinterest
С Днем святого Валентина: яркие картинки и пожелания / Фото: pinterest

***

Поздравляю с днем интима и любви – с Днем святого Валентина! Желаю, чтобы тебя любили крепко-крепко, чтобы в постели было долго-долго, чтобы счастья было много-много, чтобы с любимым человеком было классно-классно!

***

В День святого Валентина желаю изловить и защекотать амура так, чтобы он выпустил стрелу именно туда, куда тебе нужно. Бурных страстей, нежной любви и оглушительной романтики до потери пульса!

Оригинальные поздравления с Днем святого Валентина / Фото: pinterest
Оригинальные поздравления с Днем святого Валентина / Фото: pinterest

***

Желаю в День святого Валентина ярких красок любви! Пусть страсть накроет с головой и не отпускает до самого рассвета! Будьте любимы, обожаемы и просто самыми счастливыми!

Ранее мы рассказывали, кому какую валентинку подарить по знаку зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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