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Гороскоп на 2022 год для знака Козерог

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
29 декабря, 10:45
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Общий прогноз для знака зодиака Козерог на 2022 год
Козерог
Козерог / Фото: Коллаж: Сегодня

Что будет в новом году 2022 у представителей знака Козерог? Какие неожиданности приготовил Черный Водяной Тигр в самых главных сферах жизни – работе, бизнесе, деньгах, любви, семье и здоровье? Где нужно будет приложить усилия для достижения поставленных целей, когда важно заняться собой, а в чем вы преуспеете в 2022 году? Читайте подробный гороскоп на 2022 год для знака зодиака Козерог .

Гороскоп на 2022 год для знака Козерог: работа и карьера

У Козерогов в 2022 году бизнес будет процветать, особенно в сфере торговли. Если вы чувствуете пробел в специфических знаниях, его стоит побыстрее восполнить. Имейте в виду, что это хороший год для проявления самостоятельности , а вот работа в коллективе будет менее эффективной. Также не стоит доверять первому встречному, потому что вас, скорее всего, захотят обмануть с целью наживы.

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Гороскоп на 2022 год для знака Козерог: деньги и финансы

В наступающем 2022 году у Козерогов откроется заманчивая перспектива финансового взлета. Успешность вашего дела напрямую отражается на банковских счетах. Не скупитесь на собственное самообразование – это будет самым удачным капиталовложением . Также не забывайте о подарках любимым, чтобы хоть частично компенсировать свою извечную занятость.

Гороскоп на 2022 год для знака Козерог: любовь и отношения

Внимание Козерогов в 2022 году из чувственной сферы перескочит в материальную. Тигр не лишен амбиций и поддержит стремление обеспечить семью . Только вот инициатива вашего партнера на тему обогащения обернется против него же: вы заметно охладеете в постели, зато по уши зароетесь в работу. Поберегитесь: так недолго докатиться до крайностей и до разрыва отношений.

Гороскоп на 2022 год для знака Козерог: здоровье и питание

Козерогам не стоит быть излишне самоуверенными и в вопросах собственного здоровья полагаться на везение – это вам не бизнес. Если ваш организм работает в экстремальных для него условиях, часто перенапрягается и недосыпает , то и восстанавливаться он должен качественно – питанием и сном. Иначе вам не избежать истощения. Также будьте поосторожнее с физическими нагрузками.

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Гороскоп на 2022 год для знака Козерог: отдых и путешествия

Работа и деньги – это хорошо, но при этом Козерогам в 2022 году ни в коем случае нельзя игнорировать отдых. Оптимальным вариантом релакса будет совместное времяпровождение со своей второй половинкой. Устраивайте семейные посиделки по вечерам, а по выходным делайте вылазки. Главным и долгожданным пунктом в ваших планах должен стать совместный отпуск .

Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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