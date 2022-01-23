Гороскоп на сегодня, 23 января для всех знаков Зодиака

Овнам повезет в любви, а у Тельцов – упадок сил: астрологический прогноз на воскресенье

День легкий в эмоциональном плане и связан с хорошим настроением. А еще расположение светил подталкивает человека к сумасбродным поступкам. А может и не сумасбродным – а скорее благородным и альтруистичным. Помогать другим, делать добро бескорыстно – это тема сегодняшнего дня. И во всем этом нет ничего плохого.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 23 января для Овнов: вы добьетесь успеха, особенно если действовать будете не в одиночку. Любое дело, которым вы займетесь вместе с любимым человеком, просто обречено на успех. Сможете похвастаться перед приятелями значительными достижениями этого дня. На душе будет легко. День может быть связан с важными семейными событиями.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 23 января для Тельцов: вы переживают небольшой спад энергии. Будет достаточно много мелких домашних хлопот, заниматься которыми вы будете без желания и энтузиазма. Можете пройтись по магазинам, будете считать деньги и размышлять, где сэкономить. Есть вероятность незначительного ухудшения самочувствия.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 23 января для Близнецов: вас сегодня неудержимо тянет на приключения и эксперименты. Будете искать, где бы добиться выброса адреналина. В любом случае сидеть сегодня дома и скучать – плохая идея. День подходит для общения с друзьями, любовных свиданий. Вам приятно находиться в центре внимания. Минус в том, что вы расточительны, легко будете тратить даже весьма крупные суммы.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 23 января для Раков: у вас могут быть недоразумения в семье, мелкие ссоры. Вам может казаться, что к вам придираются. Также у вас может быть много мелких хлопот. Активных действий лучше сегодня не предпринимать. Скоро все исправится само собой. Хорошо проводить время в кругу родственников.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 23 января для Львов: наверняка будете делиться опытом или предадитесь воспоминаниям. Или же вам предстоит заняться воспитанием подростков. Будничные разговоры с друзьями наводят вас на важные, интересные мысли. Удача будет сопровождать в поездках.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 23 января для Дев: у вас впереди – спокойный, уравновешенный день. Все идет хорошо. Не исключены выгодные покупки, финансовые поступления или приятные новости, касающиеся денег и вашего имущества. Вероятен прилив сил, день хорош для занятий спортом.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 23 января для Весов: вероятно вы собираетесь вступить с кем-то в спор, соперничество. Можете быть уверены, что выйдете победителем, хотя придется пережить волнительные моменты. День благоприятен, чтобы начинать новые дела. Ваши желания могут быстро исполниться.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 23 января для Скорпионов: сегодня вы будете задумчивы и много времени проведете в одиночестве. Ничего плохого вокруг вас не происходит. Полезно обдумывать свои планы и общаться с близкими родственниками. Не стоит быть слишком откровенным. Для активных действий момент еще не настал.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 23 января для Стрельцов: вы переживаете эмоциональный подъем. Ситуация благоприятна для творчества, людей искусства ждет успех. Много времени проведете в общении. Вероятны подарки. Удача будет сопровождать в дороге, благоприятный момент для поездок.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 23 января для Козерогов: будьте готовы столкнуться с временными препятствиями в осуществлении желаний. Это не страшно и ненадолго, поэтому нервничать нет причин. Вам требуется сдержанность. Не рискуйте и не прите напролом. То, что не получилось прямой сейчас, получится в ближайшее время, если вы сможете сохранять хладнокровие.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 23 января для Водолеев: вероятно примете сегодня ряд важных решений, проявите изобретательность и смекалку, и в итоге останетесь собой довольны. Какие-то важные желания пока не осуществились, но вы существенно продвинулись на пути к ним. Продолжайте в том же духе, и все будет хорошо.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 23 января для Рыб: вы должны обратить внимание на действия своих конкурентов и завистников. Вас могут попытаться скомпрометировать, поставить в затруднительное положение. Но поскольку вы умны и осмотрительны, то вам удастся избежать ловушки. День может быть связан с расходами, финансовыми операциями.

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