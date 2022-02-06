Гороскоп на сегодня, 6 февраля для всех знаков Зодиака

Раки чего-то ждут, а у Весов вероятны волнения – астропрогноз на воскресенье

Астрологи, составившие для "Сегодня" гороскоп на воскресенье, 6 февраля, сообщают, что день этот под стать вчерашнему – сильный и энергичный. Сейчас начало лунного месяца, и энергии очень много. Поэтому лучший отдых – активный, в большой компании, на открытом воздухе, если такая возможность есть.

Но есть угроза опоздать и что-то сделать невовремя. Поэтому если вы собрались с кем-то встретиться, лучше выходить из дома заранее. Также астрологи считают, что сейчас прекрасный момент, чтобы строить планы, работать над собой и завершать начатое. Все остальное более индивидуально и зависит от знака Зодиака, под которым вы родились.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 6 февраля для Овнов: будете хвастаться своими достижениями – и вообще сегодня много с кем предстоит разговаривать. Чаще всего болтать ни о чем, по пустяковым вопросам. Вам могут делать замечания из-за вредных привычек или вашего желания посплетничать. Сегодня не надо спорить и рисковать.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 6 февраля для Тельцов: вам может казаться, что вы не разбираетесь в проблеме, которой заняты или что вас заставляют делать нечто такое, для чего вы не пригодны. Не скромничайте – у вас все получится. Бороться со своими слабостями не означает нарушать свои принципы.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 6 февраля для Близнецов: вас будут критиковать или воспитывать. Вас это вряд ли обрадует, особенно потому, что критика может исходить не от авторитетного человека, а даже от ребенка или подчиненного. Но то, что вы услышите, пойдет на пользу. Не тратьте время на дискуссии, воспользуйтесь тем, что узнали.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 6 февраля для Раков: ваш день связан с ожиданием. Будете постоянно проверять почтовый ящик и мессенджеры. Желаемое "да" можете так и не услышать. Но это вовсе не означает "нет". К вечеру ощутите прилив сил.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 6 февраля для Львов: кто-то попытается "взять вас штурмом", вовлечь в какое-то дело – оно может быть выгодным, а может быть чистой авантюрой. Но вы будете колебаться и взвешивать все за и против. Наверное, это правильно. Вас сегодня будет сложно обмануть или запутать.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 6 февраля для Дев: ваш день будет нейтральным. Вы накануне приятных событий и то, что произойдет сегодня, еще раз вас в этом убедит. Но для активных действий момент еще не наступил.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 6 февраля для Весов: проведете сегодняшний день с хорошим настроением. Будет много встреч и разговоров – старайтесь не спорить и не проявлять чрезмерную настойчивость. У Весов, родившихся после 10 октября, могут произойти важные события, в том числе весьма волнительные.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 6 февраля для Скорпионов: вероятно ощущают, что надо развеяться, отдохнуть. Но у них много дел по дому, хозяйственные хлопоты и прочая скука. И все это затягивается. Вы понимаете, что возможно придется пожертвовать дружеским общением, чтобы закончить дела. И вас это не радует. Но вечером все-таки будете наслаждаться отдыхом в хорошей компании.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 6 февраля для Стрельцов: вероятно вы сегодня отправитесь в какое-то яркое, праздничное место. Например, на вечернику или концерт. Получите меньше, чем ожидали, но все равно останетесь довольны. Проблема излишних трат для вас по-прежнему актуальна.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 6 февраля для Козерогов: разрешите сегодня противоречивый вопрос, который уже несколько дней вас беспокоит. Ситуация станет гораздо более определенной, и к вам вернется хорошее настроение. Правда, осуществление желаний потребует усилий. Делайте все дела вовремя, не откладывайте на потом.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 6 февраля для Водолеев: может напомнить о себе старый, нерешенный вопрос или груз ответственности. Возможно, вы думали, что о вас забыли – но нет... Вы смотрите на ситуацию с оптимизмом, а значит знаете, как решить все проблемы, с которыми столкнетесь.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 6 февраля для Рыб: у вас все в порядке. Этот день проведете "на одном дыхании". Случится нечто такое, что заставит вас задуматься о дисциплине и распорядке дня. Возможны доходы и покупки.

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