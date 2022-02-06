Сегодня 14:00 на
Прыжки с трамплина
Мужчины, индивидуальные
Обычный трамплин, финал
Сегодня 14:40 на
Фристайл
Женщины, могул
Третий финал
Сегодня 15:15 на
Санный спорт
Мужчины
3-й заезд, финал
Завтра 05:35 на
Фигурное катание
Женщины, командные соревнования
Произвольная программа
Завтра 06:54 на
Сноуборд
Мужчины, слоупстайл
3-й заезд, финал
Завтра 07:45 на
Гигантский слалом
Женщины
2-й заезд
Завтра 10:30 на
Конькобежный спорт
Женщины, 1500 м
Финал
Завтра 11:00 на
Биатлон
Женщины, индивидуальная
гонка 15 км, финал
Завтра 14:46 на
Шорт-трек
Женщины, 500 м
Финал А
Завтра 14:51 на
Прыжки с трамплина
Смешанные команды
Финальный раунд
Завтра 14:58 на
Шорт-трек
Мужчины, 500 м
Финал А
8 февраля 04:45 на
Фристайл
Женщины, свободные дисциплины, биг-эйр
Финальный заезд
8 февраля 05:00 на
Горнолыжный спорт
Мужчины, супергигант
Финал
8 февраля 08:05 на
Керлинг
Смешанные пары
Матч за бронзу
8 февраля 09:36 на
Сноуборд
Женщины, параллельный гигантский слалом
Финал
8 февраля 09:43 на
Сноуборд
Мужчины, параллельный гигантский слалом
Финал
8 февраля 10:30 на
Биатлон
Мужчины, индивидуальная
гонка, 20 км. Финал
8 февраля 12:30 на
Конькобежный спорт
Мужчины, 1500 м
Финал
8 февраля 13:47 на
Лыжные гонки
Женщины, спринт
Свободный стиль, финал
8 февраля 14:00 на
Лыжные гонки
Мужчины, спринт
Свободный стиль, финал
8 февраля 14:05 на
Керлинг
Смешанные пары
Финал
8 февраля 15:35 на
Санный спорт
Женщины
4-я попытка
Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 📲 Технологии, меняющие жизнь 👗 Неделя моды 🔔 Угроза войны с Россией
Поиск на segodnya.ua

Вредители растений

Авто зимой

Открытки-мотиваторы

Дешевые авиабилеты

Влажность в доме

Ананас дома
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Гороскоп на сегодня, 6 февраля для всех знаков Зодиака

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог Андрей Бугулов
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 февраля, 13:24
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Раки чего-то ждут, а у Весов вероятны волнения – астропрогноз на воскресенье

Астрологи, составившие для "Сегодня" гороскоп на воскресенье, 6 февраля, сообщают, что день этот под стать вчерашнему – сильный и энергичный. Сейчас начало лунного месяца, и энергии очень много. Поэтому лучший отдых – активный, в большой компании, на открытом воздухе, если такая возможность есть.

Но есть угроза опоздать и что-то сделать невовремя. Поэтому если вы собрались с кем-то встретиться, лучше выходить из дома заранее. Также астрологи считают, что сейчас прекрасный момент, чтобы строить планы, работать над собой и завершать начатое. Все остальное более индивидуально и зависит от знака Зодиака, под которым вы родились.

Реклама

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 6 февраля для Овнов: будете хвастаться своими достижениями – и вообще сегодня много с кем предстоит разговаривать. Чаще всего болтать ни о чем, по пустяковым вопросам. Вам могут делать замечания из-за вредных привычек или вашего желания посплетничать. Сегодня не надо спорить и рисковать.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 6 февраля для Тельцов: вам может казаться, что вы не разбираетесь в проблеме, которой заняты или что вас заставляют делать нечто такое, для чего вы не пригодны. Не скромничайте – у вас все получится. Бороться со своими слабостями не означает нарушать свои принципы.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 6 февраля для Близнецов: вас будут критиковать или воспитывать. Вас это вряд ли обрадует, особенно потому, что критика может исходить не от авторитетного человека, а даже от ребенка или подчиненного. Но то, что вы услышите, пойдет на пользу. Не тратьте время на дискуссии, воспользуйтесь тем, что узнали.

Реклама

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 6 февраля для Раков: ваш день связан с ожиданием. Будете постоянно проверять почтовый ящик и мессенджеры. Желаемое "да" можете так и не услышать. Но это вовсе не означает "нет". К вечеру ощутите прилив сил.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 6 февраля для Львов: кто-то попытается "взять вас штурмом", вовлечь в какое-то дело – оно может быть выгодным, а может быть чистой авантюрой. Но вы будете колебаться и взвешивать все за и против. Наверное, это правильно. Вас сегодня будет сложно обмануть или запутать.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 6 февраля для Дев: ваш день будет нейтральным. Вы накануне приятных событий и то, что произойдет сегодня, еще раз вас в этом убедит. Но для активных действий момент еще не наступил.

Реклама

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 6 февраля для Весов: проведете сегодняшний день с хорошим настроением. Будет много встреч и разговоров – старайтесь не спорить и не проявлять чрезмерную настойчивость. У Весов, родившихся после 10 октября, могут произойти важные события, в том числе весьма волнительные.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 6 февраля для Скорпионов: вероятно ощущают, что надо развеяться, отдохнуть. Но у них много дел по дому, хозяйственные хлопоты и прочая скука. И все это затягивается. Вы понимаете, что возможно придется пожертвовать дружеским общением, чтобы закончить дела. И вас это не радует. Но вечером все-таки будете наслаждаться отдыхом в хорошей компании.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 6 февраля для Стрельцов: вероятно вы сегодня отправитесь в какое-то яркое, праздничное место. Например, на вечернику или концерт. Получите меньше, чем ожидали, но все равно останетесь довольны. Проблема излишних трат для вас по-прежнему актуальна.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 6 февраля для Козерогов: разрешите сегодня противоречивый вопрос, который уже несколько дней вас беспокоит. Ситуация станет гораздо более определенной, и к вам вернется хорошее настроение. Правда, осуществление желаний потребует усилий. Делайте все дела вовремя, не откладывайте на потом.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 6 февраля для Водолеев: может напомнить о себе старый, нерешенный вопрос или груз ответственности. Возможно, вы думали, что о вас забыли – но нет... Вы смотрите на ситуацию с оптимизмом, а значит знаете, как решить все проблемы, с которыми столкнетесь.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 6 февраля для Рыб: у вас все в порядке. Этот день проведете "на одном дыхании". Случится нечто такое, что заставит вас задуматься о дисциплине и распорядке дня. Возможны доходы и покупки.

Читайте также:

Лунный гороскоп на неделю 31 января-6 февраля

Гороскоп на неделю 31 января-6 февраля для всех знаков Зодиака

Гороскоп на февраль 2022 для всех знаков Зодиака – графики активности для каждого знака

Ольга Дударенко
Ольга Дударенко Астролог Больше статей автора
Андрей Бугулов Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Doodle Сегодня
6 февраля. Елизавета II. Ровно 70 лет назад в этот день на престол Великобритании и Британской Империи взошла 25-летняя Елизавета Анна Мария Виндзор, ныне здравствующая и правящая Королева...
История дня - за минуту
Лунный календарь на неделю
31 января — 6 февраля
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в феврале
Лунный календарь
Что нужно делать?

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять