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Общий гороскоп на завтра, 20 января: кому повезет, камни-талисманы дня и чего нельзя делать

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
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19 января, 17:00
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Гороскоп на сегодня 20 августа для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня 20 августа для всех знаков зодиака / Фото: Pexels

Завтра – неплохой день для общения, мелких хлопот, прогулок. Но он не подходит для того, чтобы планировать важные дела и начинать их осуществление.

Настроение вероятно завтра будет хорошим. Правда, не исключены мелкие волнения.

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То, что покажется вам завтра важным, может таковым и не быть. Гениальные идеи, оригинальные мысли, пришедшие в голову до захода Солнца, возможно, не являются такими уж гениальными. Они даже могут потерять актуальность раньше, чем вы приступите к их воплощению в жизнь.

Хороший момент для любовных встреч и секса. Самочувствие тех, кто болеет, должно улучшиться.

Завтра хорошо сходить в театр или в кино.

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Цвет в одежде, который принесет удачу: белый или сиреневый.

Камни, которые завтра могут быть талисманами: агат, опал, аметист.

Удача на стороне Близнецов, Львов, Стрельцов и Водолеев. Им может повезти больше других.

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