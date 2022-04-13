Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
💪 СБУ поймала Медведчука 🛡 Химатака на Мариуполь ⚡ Обстрел вокзала в Краматорске 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua

Белая тюль

Храним цветную капусту

Клумбы для цветов

Замена колеса

Садим чеснок

Продукты для уборки
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Что святить на Пасху: список разрешенных продуктов

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 апреля, 13:44
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Узнайте, что можно святить в церкви на Пасху, а что категорически нельзя класть в пасхальную корзину
Продукты, которые нужно святить на Пасху 2022
Продукты, которые нужно святить на Пасху 2022 / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня, pexels.com

24 апреля 2022 года наступает светлое Христово Воскресенье. И верующих интересует вопрос, что положено святить на Пасху во время праздничного богослужения. Однако имейте в виду, что в связи с военными действиями в Украине, возможно, многим людям придется воздержаться от визитов в церковь и остаться дома.

Мы решили более подробно рассказать, какие продукты, напитки или вещи следует положить в пасхальную корзинку, а что нельзя святить на Пасху ни в коем случае.

Реклама

Собираем пасхальную корзину: что берут святить на Пасху

Пасхальная корзина на Пасху 2022
Пасхальная корзина на Пасху 2022 / Фото: Pixabay

Пасха, или Светлое Христово Воскресение, считается главным событием церковного календаря, древнейшим и самым важным христианским праздником.

Читайте также:

Реклама

Накануне, в Великую субботу, в церквях и храмах начинаются богослужения по случаю праздника. По традиции украинцы всегда ходили в церковь, чтобы послушать службу и освятить пасхальную корзину. Однако собирать ее нужно правильно, и необходимо знать, что нужно святить на Пасху, ведь некоторые продукты обязательны для освящения, а некоторые брать не рекомендуется.

Итак, что положить в корзинку и что брать святить на Пасху:

Что можно и нельзя святить на Пасху 2022
Что можно и нельзя святить на Пасху 2022 / Фото: Pinterest

Реклама
  • Самое главное – пасхальный кулич, который символизирует тело Христа и полноту жизни. Куличи можно печь в Чистый четверг, Страстную пятницу, а также в субботу утром.
  • Также обязательный элемент – крашеные или расписанные яйца. Они – непременный атрибут Пасхи. В церковной традиции яйца обозначают Гроб Господень, в котором скрыта вечная жизнь.
  • Кроме этого, должно присутствовать что-то молочное: сыр, сметана или же творожная пасха.
  • Положите соль – символ достатка и здоровья.
  • Также возьмите хрен, символизирующий силу духа.
  • Из мяса традиционно святят сало, буженину, колбасы и копчености.
  • Единственный алкоголь, который подходит для освящения, – вино Кагор.

Что нельзя святить на Пасху

Нельзя освящать водку, пиво или другой алкоголь, кроме вышеупомянутого Кагора. Нельзя приносить в церковь кровяную колбасу. Также под запрет попадают деньги, ключи, украшения и другие материальные ценности.

Смотрите видео, какой должна быть пасхальная салфетка:

Ранее мы рассказывали, почему на Пасху освящают паски и яйца.

Читайте также:

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
Будете праздновать Пасху в этом году?
Когда праздник?
Just do it
Дачный календарь на апрель
Благоприятные дни
Лунный календарь на неделю
11 — 17 апреля
Влияние на жизнь
С ними бывает непросто
Гордые знаки зодиака
Козерог
Козерог
Лев
Лев
Весы
Весы
1 /2
Кто еще?
Выходные и праздники в апреле
Когда отдыхаем?
Магнитные бури в апреле
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?
Благоприятные дни в апреле
Лунный календарь окрашивания
Когда красить волосы?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять