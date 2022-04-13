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Що святити на Великдень: список дозволених продуктів

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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13 квітня, 13:44
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Дізнайтеся, що можна святити в церкві на Великдень, а що категорично не можна класти у великодній кошик
Продукти, які потрібно святити на Великдень 2022
Продукти, які потрібно святити на Великдень 2022 / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні, pexels.com

24 квітня 2022 року настає світле Христове Воскресіння. Віруючих цікавить питання, що належить святити на Великдень під час святкового богослужіння. Однак майте на увазі, що у зв'язку з воєнними діями в Україні, можливо, багатьом людям доведеться утриматися від візитів до церкви та залишитися вдома.

Ми вирішили більш детально розповісти, які продукти, напої або речі слід покласти у великодній кошик, а що не можна святити на Великдень в жодному разі.

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Збираємо великодній кошик: що беруть святити на Великдень

Пасхальний кошик на Великдень 2022
Пасхальний кошик на Великдень 2022 / Фото: Pixabay

Великдень, або Світле Христове Воскресіння, вважається головною подією церковного календаря, найдавнішим і найважливішим християнським святом.

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Напередодні, у Велику суботу в церквах і храмах починаються богослужіння з нагоди свята. За традицією українці завжди ходили до церкви, щоб послухати службу і освятити пасхальний кошик. Однак збирати його потрібно правильно, і необхідно знати, що треба святити на Великдень, адже деякі продукти обов'язкові для освячення, а деякі брати не рекомендується.

Отже, що покласти в кошик і що брати святити на Великдень:

Що можна і не можна святити на Великдень 2022
Що можна і не можна святити на Великдень 2022 / Фото: Pinterest

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  • Найголовніше – паска, яка символізує тіло Христа і повноту життя. Паски можна пекти в Чистий четвер, Страсну п'ятницю, а також в суботу вранці.
  • Також обов'язковий елемент – фарбовані або розписані яйця. Вони – неодмінний атрибут Великодня. У церковній традиції крашанки означають Гроб Господній, в якому приховане вічне життя.
  • Крім цього, має бути присутнє щось молочне: сир, сметана або ж сирна паска.
  • Покладіть сіль – символ достатку і здоров'я.
  • Також візьміть хрін, який символізує силу духу.
  • З м'яса традиційно святять сало, буженину, ковбаси та копченості.
  • Єдиний алкоголь, який підходить для освячення, – вино Кагор.

Що не можна святити на Великдень

Не можна освячувати горілку, пиво або інший алкоголь, крім вищезгаданого Кагору. Не можна приносити до церкви кров'яну ковбасу. Також під заборону потрапляють гроші, ключі, прикраси та інші матеріальні цінності.

Дивіться відео, якою повинна бути великодня серветка:

Раніше ми розповідали, чому на Великдень освячують паски та яйця.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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