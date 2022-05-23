Вознесение Господне-2022 в Украине: когда празднуем

Праздник Вознесения у православных в 2022 году настанет в самом начале лета

Праздник Вознесения Господня / Фото: Depositphotos, Коллаж: Сегодня

Один из значимых церковных праздников , который верующие традиционно отмечают на стыке сезонов, в конце весны или в начале лета – Вознесение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Когда будет Вознесение в 2022 году у католиков и православных, что это за праздник и как правильно рассчитать его дату, читайте в нашей статье.

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Вознесение-2022: дата у православных и католиков

Этот переходящий церковный праздник зависит от даты Пасхи, а потому не имеет фиксированной даты и ежегодно выпадает на разные дни .

Вознесение Господне у православных и католиков наступает на 40-й день после Пасхи и всегда приходится на четверг.

Таким образом, чтобы рассчитать точную дату Вознесения, нужно к дате Воскресения Христова прибавить 40 дней, учитывая и первый день .

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В 2022 году Пасха у православных была 24 апреля, значит, Вознесение-2022 приходится на 2 июня .

Аналогично рассчитывается дата Вознесения у католиков. Ко дню католической Пасхи, которая отмечалась 17 апреля, прибавляется 40 дней и выходит дата Вознесения 26 мая .

Праздник Вознесения Господня не является официальным выходным днем в Украине.

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Вознесение Господне: значение праздника

После своего Воскрешения Христос в течение 40 дней пребывал на земле, являлся апостолам, проводил с ними беседы о Царствии Божием и о своем втором пришествии . А еще Он предрекал их крещение Святым Духом.

В день Вознесения апостолы стали свидетелями чуда , когда Сын Божий вместе с небесными ангелами поднялся прямо на облаке в небо.

Когда они смотрели на Господа, ангелы сказали им: "Мужи Галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо".

Значение праздника Вознесения Господня, по церковным канонам, заключается в том, что Христос, взяв на себя грехи рода людского, победил смерть и даровал людям возможность воскреснуть и вознестись на небеса. Он вознесся к Богу-Отцу, поскольку Его земное служение закончилось.

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