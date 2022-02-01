Как разогреть выпечку: ТОП-5 простейших способов на все случаи

Вкуснее всего свежеприготовленные булочки или горячие пирожки, так сказать, с пылу с жару. Но не выбрасывать же хлеб, если он уже вчерашний. Узнайте, как можно просто освежить и разогреть выпечку – и на вашем столе всегда будет ароматное угощение.
Как разогреть выпечку: лайфхаки
- Лайфхак 1. В микроволновке
Микроволновка специально для этого предназначена. Всевозможные булочки, маффины, пироги, лепешки и оладьи станут после нее как свеженькие. Поместите выпечку в микроволновую печь, включите на 50% мощности и нагревайте короткими периодами до 10 секунд за один раз, пока хлеб или булочки хорошенько не прогреются. Помните, что микроволновка дает неравномерный нагрев, а потому дайте изделиям пару минут постоять, чтобы тепло перераспределилось.
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- Лайфхак 2. На сковороде
Такой метод подходит для большинства пирогов, пирожков, оладий и другой выпечки, а также нарезанных ломтиков хлеба. На дно толстостенной сковороды или сотейника налейте совсем немного воды, чтобы оно было влажным. Если выпечка изначально жирная – можно добавить масло вместо воды. Выложите хлебобулочные изделия, плотно накройте крышкой и поставьте на самый медленный огонь примерно на 5-7 минут.
- Лайфхак 3. В духовке
Дрожжевое тесто, сдоба, слойка и другие хлебобулочные изделия можно "омолодить" в духовке. Наиболее подходящая температура для разогревания – от 100 до 120 и даже 150 °С . Цельную буханку хлеба лучше предварительно завернуть в фольгу и разогреть до 180-200°С – тогда он станет мягким.
- Лайфхак 4. На пару
Если на огне уже варится суп, жарится мясо, тушатся овощи – вы можете к обеду освежить ломтики хлеба. Выложите их на дуршлаг или решетку , которую поместите на кастрюлю или сотейник с готовящейся едой. От пара хлеб быстро станет мягким.
- Лайфхак 5. На батарее
У вас есть запас времени? Тогда черствую булку или хлеб можно разогреть даже на батарее. Заверните выпечку в пакет , желательно полиэтиленовый, но можно и бумажный, герметично закройте и поместите на 20-30 минут на теплую батарею. Она станет заметно теплее, а собственной влаги хватит, чтобы хлебобулочное изделие стало мягче.
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