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Как разогреть выпечку: ТОП-5 простейших способов на все случаи

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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1 февраля, 18:34
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Если зачерствел хлеб или булочки потеряли пышность и свежесть, их можно освежить за несколько минут.
Как разогреть выпечку: простые способы
Как разогреть выпечку: простые способы / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Вкуснее всего свежеприготовленные булочки или горячие пирожки, так сказать, с пылу с жару. Но не выбрасывать же хлеб, если он уже вчерашний. Узнайте, как можно просто освежить и разогреть выпечку – и на вашем столе всегда будет ароматное угощение.

Как разогреть выпечку: лайфхаки

  • Лайфхак 1. В микроволновке

Как разогреть выпечку / Фото: pixabay
Как разогреть выпечку / Фото: pixabay

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Микроволновка специально для этого предназначена. Всевозможные булочки, маффины, пироги, лепешки и оладьи станут после нее как свеженькие. Поместите выпечку в микроволновую печь, включите на 50% мощности и нагревайте короткими периодами до 10 секунд за один раз, пока хлеб или булочки хорошенько не прогреются. Помните, что микроволновка дает неравномерный нагрев, а потому дайте изделиям пару минут постоять, чтобы тепло перераспределилось.

  • Лайфхак 2. На сковороде

Как разогреть выпечку / Фото: pixabay
Как разогреть выпечку / Фото: pixabay

Такой метод подходит для большинства пирогов, пирожков, оладий и другой выпечки, а также нарезанных ломтиков хлеба. На дно толстостенной сковороды или сотейника налейте совсем немного воды, чтобы оно было влажным. Если выпечка изначально жирная – можно добавить масло вместо воды. Выложите хлебобулочные изделия, плотно накройте крышкой и поставьте на самый медленный огонь примерно на 5-7 минут.

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  • Лайфхак 3. В духовке

Как разогреть выпечку / Фото: pixabay
Как разогреть выпечку / Фото: pixabay

Дрожжевое тесто, сдоба, слойка и другие хлебобулочные изделия можно "омолодить" в духовке. Наиболее подходящая температура для разогревания – от 100 до 120 и даже 150 °С . Цельную буханку хлеба лучше предварительно завернуть в фольгу и разогреть до 180-200°С – тогда он станет мягким.

  • Лайфхак 4. На пару

Как разогреть выпечку / Фото: pixabay
Как разогреть выпечку / Фото: pixabay

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Если на огне уже варится суп, жарится мясо, тушатся овощи – вы можете к обеду освежить ломтики хлеба. Выложите их на дуршлаг или решетку , которую поместите на кастрюлю или сотейник с готовящейся едой. От пара хлеб быстро станет мягким.

  • Лайфхак 5. На батарее

Как разогреть выпечку / Фото: pixabay
Как разогреть выпечку / Фото: pixabay

У вас есть запас времени? Тогда черствую булку или хлеб можно разогреть даже на батарее. Заверните выпечку в пакет , желательно полиэтиленовый, но можно и бумажный, герметично закройте и поместите на 20-30 минут на теплую батарею. Она станет заметно теплее, а собственной влаги хватит, чтобы хлебобулочное изделие стало мягче.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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