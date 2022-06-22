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Как подготовить авто к жаре: советы водителям

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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22 июня, 17:44
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Чтобы и водитель, и машина легче пережили лето, важно заранее провести подготовку.
Как подготовить авто к жаре
Как подготовить авто к жаре / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Долгожданное тепло и жаркое лето привносят свои сложности на дорогу. От летнего зноя страдают не только люди, но и техника. А повышение температуры может привести к авариям .

Как правильно готовить машину к жаркой погоде , что и когда нужно сделать в техническом плане, а также какие процедуры улучшат самочувствие водителя, читайте в нашей статье.

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Как подготовить авто к жаре: лайфхаки

  • Кондиционер . Для комфортного пребывания в салоне важно, чтобы система кондиционирования работала исправно. Если кондиционер в машине не включается, возможно, вытек фреон. Проверьте систему на наличие утечек, иначе при заправке он снова вытечет.
    Работающий кондиционер спасает водителя от жары / Фото: pinterest
    Работающий кондиционер спасает водителя от жары / Фото: pinterest
  • Салон . Чтобы температура внутри салона была приемлемой, старайтесь парковать свое авто в тени. Так солнце не будет попадает на приборную панель и кресла. Также запаситесь специальными противосолнечными экранами и крепите их к стеклам на парковке. Задние и боковые стекла лучше затонировать специальной пленкой. Это снизит температуру в салоне и защитит его от выгорания.
    Паркуйте авто в тени / Фото: unsplash
    Паркуйте авто в тени / Фото: unsplash
  • Двигатель . особое внимание обратите на систему охлаждения двигателя, потому что в жару нагрузка на нее увеличивается. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и герметичность системы. Также важно, чтобы радиатор был чистым. Двигатель следует отмыть от грязи и масла для лучшего теплообмена его поверхностей. Осмотрите под капотом все шланги и их соединения, устраните подтекания, залейте антифриз и в дороге следите за его температурой. Длительная работа мотора в красной зоне указателя приборной панели может привести к плохим последствиям. Перегрев может произойти из-за выхода из строя датчика температуры, неисправности вентилятора, загрязнения антифриза или из-за некачественного бензина.
    Следите за состоянием двигателя в жару / Фото: unsplash
    Следите за состоянием двигателя в жару / Фото: unsplash
  • Тормоза . Меняя резину на летнюю, обязательно проверьте состояние тормозов. Если тормозные колодки заклинивают в суппортах, возможная причина – это ржавчина по торцам. Тормозные накладки должны быть равномерно изношены с внутренней и внешней стороны. Не нужно доводить до предельного износа колодок, потому что тормозной поршень выйдет далеко из цилиндров. В жаркую погоду избегайте длительных торможений машины на спусках, иначе тормозная жидкость может перегреваться и закипать. Лучше это делать двигателем, переходя на понижающую передачу на крутых спусках.
    Избегайте длительного торможения в жару / Фото: unsplash
    Избегайте длительного торможения в жару / Фото: unsplash

Ранее мы рассказывали, что делать, если закончился бензин. Также делились лайфхаками, как завести машину, если сел аккумулятор.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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