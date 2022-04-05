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Что делать, если пробило шину в дороге: советы автомобилистам

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5 апреля, 20:12
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Пробито колесо, запаски нет, а ехать нужно – есть несколько вариантов решения проблемы.
Пробило колесо - что делать
Пробило колесо - что делать / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Каждый автомобилист подвержен риску, что в дороге может проколоться колесо . Гораздо хуже ситуация, если в этот момент с собой не оказалось запаски. Что делать, если вы пробили шину на дороге? Читайте несколько полезных советов в нашей статье.

Как починить проколотое колесо: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Шины RSC

Если на вашей шине присутствует надпись RSC – вам крупно повезло. Благодаря технологии RunFlat System бортики покрышки имеют специальное усиление, позволяющее двигаться без вреда для диска даже на полностью спущенной резине. А значит, вы можете, как минимум, проехать еще до 100 км и добраться до ближайшего шиномонтажа, правда, со скоростью не более 80 км/ч.

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  • Лайфхак 2. Герметик

В багажнике всегда должен присутствовать герметик , который наполняет колесо специальным составом и пломбирует проколы диаметром до 4,5 мм. По утверждению производителей, при движении на таком колесе не происходит разбалансировки и нет ограничения по скорости, но все-таки стоит ехать осторожнее.

  • Лайфхак 3. Набор для ремонта

В вашем наборе для ремонта должны быть специальные армированные жгуты , позволяющие выполнить ремонт в полевых условиях и за короткое время. Такой жгут помещается в место прокола шины, и она не будет спускать воздух, что позволит избежать ремонта на шиномонтаже.

  • Лайфхак 4. Насос

Если до автосервиса не слишком далеко, а повреждения шины незначительные, можно подкачать колесо и понаблюдать, как скоро оно снова сдуется. Если резина травит медленно , у вас есть шанс очень аккуратно доехать до шиномонтажа. Периодически останавливайтесь и проверяйте состояние колеса.

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  • Лайфхак 5. Гвоздь в колесе

Если после осмотра покрышки вы заметили, что в ней застрял гвоздь или шуруп, не спешите извлекать их . Часто эти предметы блокируют выход воздуха, и шина спускает очень медленно. Кроме того, в бескамерном колесе жидкость, находящаяся внутри, при контакте с воздухом быстро густеет, и колесо самовулканизируется. Так что, если воздух больше не выходит, можете подкачать колесо и добраться до ближайшей мастерской.

Ранее мы рассказывали, что делать, если закончился бензин.

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