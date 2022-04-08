Місячний календар на тиждень 11-17 квітня 2022 року

Згідно з місячним календарем, найскладнішим і найнесприятливішим днем наступного тижня буде п'ятниця.

Який сьогодні місячний день / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Детальний місячний календар на середину квітня 2022 року розповість вам про фази Місяця та знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.

Яким чином Місяць впливає на життя людей, які дні обіцяють бути більш вдалими, а які найнебезпечніші, дізнайтеся з місячного календаря на період 11-17 квітня 2022 року.

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Місячний календар по днях на тиждень 11-17 квітня 2022 року

11 квітня, понеділок – 11-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Лев. Фаза Місяця – перша чверть. Енергетично сильний день, коли важливо тримати емоції під контролем.

12 квітня, вівторок – 12-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Діва. Фаза Місяця – перша чверть. День прояву милосердя та співчуття, які повернуться до вас сторицею.

13 квітня, середа – 13-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Діва. Фаза Місяця – перша чверть. День омолодження, коли корисно зайнятися власним здоров'ям.

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14 квітня, четвер – 14-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Терези. Фаза Місяця – перша чверть. День фортуни та удачі, коли все задумане виходить, а багато бажань збуваються.

15 квітня, п'ятниця – 15-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Терези. Фаза Місяця – перша чверть. Сатанинський день спокуси, у цей період людина погано контролює свої слабкості.

16 квітня, субота – 16-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Терези. Фаза Місяця – повня о 21:56. День гармонії, спокою та єднання внутрішнього світу із зовнішнім.

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17 квітня, неділя – 17-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Скорпіон. Фаза Місяця – повня. День внутрішньої свободи та розкутості, коли корисно задуматися про своє життя.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у квітні 2022 року в Україні.