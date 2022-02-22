Непростий день, коли бажано стримувати емоції – гороскоп на завтра, 23 лютого, для всіх знаків зодіаку

Середа, 23 лютого, виходячи з гороскопу – не найпозитивніший день у календарі. Він містить важку, і при цьому потужну енергетику , яка провокує сварки, з'ясування стосунків, авантюрні і не завжди адекватні дії.
Астрологи радять у разі виникнення дивних чи агресивних думок намагатися спрямовувати сплеск такої енергії на мирні та творчі цілі . Наприклад, зайнятися спортом, пробіжкою, прибиранням у квартирі. А ось сидячий спосіб життя цього дня протипоказаний.
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Що зірки приготували на 23 лютого знакам зодіаку
- Овни , не варто ризикувати без явної потреби.
- Тельці , будьте готові до фінансових труднощів і не відмовляйтеся від допомоги.
- Близнята , не потрібно перебільшувати проблеми, що виникли – вони вам під силу.
- Раки , очікування виявиться складнішим, ніж результат, наберіться терпіння.
- Леви , заради досягнення своїх бажань доводиться чимось жертвувати.
- Діви , у ваших силах допомогти близьким людям порадою та грошима.
- Терези , вірна тактика – поступитися у малому, щоб отримати більше.
- Скорпіони , ваш день пройде на підйомі, ви зможете працювати за двох.
- Стрільці , від правильності ваших пріоритетів багато чого залежатиме.
- Козороги , ви здивуєте оточуючих своєю проникливістю.
- Водолії , вам доведеться помирити недовірливих опонентів
- Риби , намагайтеся не допускати нерозуміння з боку близьких.
Порада астрологів на 23 лютого
Якщо ви потрапили у розборки або самі спровокували сварку, спробуйте поставити себе на місце опонента та зрозуміти його . Не потрібно піддаватися загальному настрою, постарайтеся максимально зберігати душевний спокій. Краще уникати юрби. Також, можливо, вам доведеться боротися з апетитом, що прокинувся.
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