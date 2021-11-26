Гороскоп на 27 листопада для всіх знаків зодіаку

Астрологічний прогноз на 27 листопада для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 27 листопада 2021 року. Настає день мудрості і сили, коли сприятливо займатися цікавими, корисними та новими справами.

Гороскоп на 27 листопада для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Саме час завершити довгограючі проекти, після яких просто візьміть перерву хоча б на вихідні. А ось починати щось нове поки що не варто. Постарайтеся не робити помилок – їх важко визнавати.

Гороскоп на 27 листопада для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Вашу свободу ніхто не обмежуватиме, особливо якщо ви проведете день на самоті. Якщо ж хтось спробує вам перешкодити, женіть його геть, а краще відключіть всі канали зв'язку – ви маєте повне право.

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Гороскоп на 27 листопада для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Цілком можливо, що замість відпочинку у вас буде дуже напружений день. До речі, займатись доведеться не своїми справами. Немає сенсу чинити опір чужій наполегливості – рано чи пізно ви все одно погодитеся.

Гороскоп на 27 листопада для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Друзі підкажуть цікаву думку, вам залишається тільки правильно її почути і якнайшвидше втілити в життя. На жаль, вашим планам вихідного дня не судилося здійснитися. Але це і на краще – ви все одно отримаєте задоволення.

Гороскоп на 27 листопада для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Можете не боятися людей, які вас дратують. Якщо їм і вдасться привернути вашу увагу, то настрою вони все одно зіпсувати не зможуть. Будьте готові до приємних несподіванок.

Гороскоп на 27 листопада для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Цінуйте кожний момент життя, радійте вихідному дню і людям, які вас оточують. Скажіть собі: у мене все гаразд. Ви здивуєтеся, наскільки легко вам заговорити із незнайомцем як зі старим другом.

Гороскоп на 27 листопада для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Не лізьте в чужі проблеми, тим більше, що вони вас не торкаються. Краще займіться вирішенням своїх домашніх справ і приємних сімейних турбот, адже їх у вас накопичилося достатньо. І тоді день пройде чудово.

Гороскоп на 27 листопада для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

У вас ніхто нічого не збирається забирати, тож не переживайте марно. Ви занадто міцно вчепилися в те, що маєте, і це може перешкодити отримати щось краще. Дивіться – не пошкодуйте потім.

Гороскоп на 27 листопада для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Не варто думати про те, що відбувається навколо вас. Обмежтеся простим спостереженням, незабаром все стане на свої місця. Одного вашого бажання буде недостатньо, доведеться ще й докладати зусиль.

Гороскоп на 27 листопада для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Настрій буде на висоті. Ваша передбачливість допоможе уникнути неприємностей у майбутньому. Якщо ви в чомусь вагаєтесь, озвучуйте і не мовчіть. Ваші запитання не залишаться без відповідей.

Гороскоп на 27 листопада для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

У вас нарешті з'явиться вільний час, але не проводьте його бездумно. Згадайте, як ви давно хотіли присвятити день коханій людині. Якщо ви хочете бути несхожими на інших, то можете уславитися великим оригіналом.

Гороскоп на 27 листопада для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Постарайтеся у свій законний вихідний відволіктися від усіх проблем. І нікому не дозволяйте звалити їх на вас. При цьому не варто конфліктувати – шукайте компроміси, і тоді перемога буде на вашому боці.

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