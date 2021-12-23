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Як зробити Різдвяного ангела: безліч ідей та фото для натхнення

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
23 грудня, 18:53
В закладинки
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Нехай ніжний, тендітний, прекрасний і добрий янгол благословить вас на творчість та світле свято
Як зробити Різдвяного ангела: цікаві ідеї
Як зробити Різдвяного ангела: цікаві ідеї / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо ви любите творчість , то вже напевно приступили до виготовлення новорічних прикрас, придумали, як вбрати ялинку, заготовили ароматні та пряні ялинкові іграшки, вирізали сніжинки з паперу і зробили ще багато корисних та приємних справ, готуючись до зустрічі Нового року 2022.

Пропонуємо вам поселити на ялинці різдвяного янголятка – обов'язкового супутника новорічних свят. Нехай він благословляє, радує та прикрашає вашу оселю. Існує безліч цікавих технік та оригінальних ідей, як зробити таку лялечку з підручних засобів – дивіться фото, надихайтеся та робіть із задоволенням.

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Як зробити різдвяного ангела: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Мотанка

Як зробити янголятко / Фото: pinterest
Як зробити янголятко / Фото: pinterest

Ця українська техніка виготовлення ляльок-мотанок чудово підходить і для різдвяного янгола. Візьміть білі або світлі нитки.

  • Лайфхак 2. Нитки

Як зробити янголятко / Фото: pinterest
Як зробити янголятко / Фото: pinterest

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Льняні нитки та мішковина виглядають природно та органічно. Ними можна обмотати заготовки та декорувати мереживами.

  • Лайфхак 3. Серветки

Як зробити янголятко / Фото: pinterest
Як зробити янголятко / Фото: pinterest

Дуже простий у виготовленні, але милий ангелок виходить із ажурних серветок – як паперових, так і тканинних.

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  • Лайфхак 4. Обгортковий папір

Як зробити янголятко / Фото: pinterest
Як зробити янголятко / Фото: pinterest

Залишки подарункового паперу стануть у нагоді і в цьому випадку, крім декорування блокнотів, фотоальбомів та подарунків. Просто складіть гармошкою різнокольорові листочки.

  • Лайфхак 5. Ноти

Як зробити янголятко / Фото: pinterest
Як зробити янголятко / Фото: pinterest

Інший варіант використання паперу – зробити "музичних" ангелів із сторінок з нотами .

  • Лайфхак 6. Лоскути

Як зробити янголятко / Фото: pinterest
Як зробити янголятко / Фото: pinterest

Таких стильних і затишних янголів можна зробити, якщо ви дружите з ниткою та голкою. Лоскуткове шиття – чудова техніка.

  • Лайфхак 7. Шишки

Як зробити янголятко / Фото: pinterest
Як зробити янголятко / Фото: pinterest

З шишок можна зробити не тільки свічки та вінки, але й таку чарівну різдвяну фігурку .

  • Лайфхак 8. Дріт

Як зробити янголятко / Фото: pinterest
Як зробити янголятко / Фото: pinterest

З волохатого та пухнастого яскравого дроту дуже просто і швидко зробити контур янголятка.

  • Лайфхак 9. Бантик

Як зробити янголятко / Фото: pinterest
Як зробити янголятко / Фото: pinterest

Ось яке ніжне й легке янголятко з капрону та огранзи спустилося на ялинову гілку.

  • Лайфхак 10. Бусинки

Як зробити янголятко / Фото: pinterest
Як зробити янголятко / Фото: pinterest

Ефектний, майже дорогоцінний янгол народжується в руках майстрині з намистин, бісеринок, стекляруса, камінчиків.

  • Лайфхак 11. Цукерки

Як зробити янголятко / Фото: pinterest
Як зробити янголятко / Фото: pinterest

А таким солодким карамельним чи шоколадним добрим крилатим вісникам дуже зрадіють діти .

  • Лайфхак 12. Дерево

Як зробити янголятко / Фото: pinterest
Як зробити янголятко / Фото: pinterest

Дерево – чудовий матеріал для творчості. Тут вам знадобляться акуратно склеєні та пофарбовані в білий колір палички від морозива .

  • Лайфхак 13. Мушлі

Як зробити янголятко / Фото: pinterest
Як зробити янголятко / Фото: pinterest

Якщо у вас ще з літа залишилися мушлі – із них також можна зробити янголят. Трохи бусинок та фурнітури оживлять казкову фігурку.

  • Лайфхак 14. Малюнок

Як зробити янголятко / Фото: pinterest
Як зробити янголятко / Фото: pinterest

І нарешті, янгола можна просто намалювати на папері, розфарбувати, доповнити хитромудрим орнаментом і вирізати.

Раніше ми розповідали, як використовувати биті ялинкові іграшки: оригінальні ідеї з фото.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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