Китайський Новий рік-2022: що не можна робити у свято

У китайців, як і у нас, існує безліч прикмет і забобонів, пов'язаних із новорічними святами.

Що категорично не можна робити на Китайський Новий рік / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

1 лютого настає Китайський Новий рік, який прийде до нас під знаком Чорного Водяного Тигра і триватиме до 21 січня 2023 року.

Виявляється, на Китайський Новий рік, як і на європейський, існує безліч традицій, забобонів, прикмет та заборон, які не варто порушувати , якщо не хочете викликати неприємності на себе і свою сім'ю.

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Що категорично не можна робити на Китайський Новий рік: головні заборони

За святковим столом не варто говорити про минулий рік , навпаки, всі думки та розмови мають бути спрямовані на майбутнє.

, навпаки, всі думки та розмови мають бути спрямовані на майбутнє. Оибираючи вбрання або роблячи подарунок на Новий рік, не можна брати чорні та білі кольори , а також їх поєднання, оскільки в Китаї це кольори жалоби та невдачі.

, а також їх поєднання, оскільки в Китаї це кольори жалоби та невдачі. У перші три дні Китайського Нового року не рекомендується прибирати - це потрібно зробити заздалегідь. У цей час у всіх будинках з'являються добрі сутності, які приносять удачу та щастя, а в домі осідають у вигляді пилу.

- це потрібно зробити заздалегідь. У цей час у всіх будинках з'являються добрі сутності, які приносять удачу та щастя, а в домі осідають у вигляді пилу. Не можна проявляти неповагу до святкових атрибутів – символу року, а також вогняної стихії.

– символу року, а також вогняної стихії. У період святкування Китайського Нового року, яке триває 15 днів, не можна купувати нове взуття – це до неприємностей, тому що в перекладі з китайського "взуття" означає "труднощі".

– це до неприємностей, тому що в перекладі з китайського "взуття" означає "труднощі". У перший місяць після Китайського Нового року не можна стригти волосся – це принесе неприємності членам сім'ї.

– це принесе неприємності членам сім'ї. А мити голову на Новий рік – означає змивати удачу.

на Новий рік – означає змивати удачу. У перші дні нового Китайського Нового року краще не брати в руки ножі та інші ріжучі предмети – існує ризик відтяти своє щастя.

– існує ризик відтяти своє щастя. Під час свята табу на слово "чотири" тому що воно означає "смерть".

тому що воно означає "смерть". Якщо зустріти Новий рік у ліжку – пролежите так увесь рік.

– пролежите так увесь рік. Категорично не можна сваритися, лаятися та з'ясовувати стосунки , якщо не хочете викликати неприємності на весь рік.

, якщо не хочете викликати неприємності на весь рік. Не можна позичати гроші , навпаки важливо роздати всі борги.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у лютому 2022 року в Україні.