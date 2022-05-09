9 травня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Вшанування покійних воїнів – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 9 травня.

9 травня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 9 травня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 9 травня

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – в Україні, починаючи з 2016 року, є державним святом, яке було встановлено відповідно до закону "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років". 2022 року вихідний у цей день скасовано у зв'язку з військовим становищем. Крім того, у багатьох містах оголошено тривалу комендантську годину. – в Україні, починаючи з 2016 року, є державним святом, яке було встановлено відповідно до закону "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років". 2022 року вихідний у цей день скасовано у зв'язку з військовим становищем. Крім того, у багатьох містах оголошено тривалу комендантську годину.

День пам'яті та примирення – другий із двох днів, присвячених жертвам Другої світової війни, згідно з резолюцією 59/26 Генеральної Асамблеї ООН.

Міжнародний День Європи – приурочений до дня заснування Ради Європи і святкується країнами Євросоюзу. Примітно, що в Україні офіційно це свято відзначається у третю суботу травня та у 2022 році випадає на 21 травня.

Прапор Євросоюзу / Фото: Unsplash

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Іменинники 9 травня

День ангела сьогодні наголошують: Василь, Марія, Марк, Марфа, Сергій, Тамара.

Яке сьогодні церковне свято

9 травня у православній церкві вшановується пам'ять священномученика Василя, єпископа Амасійського, праведної Глафіри, діви, преподобного Іоанікія Девиченського. Проводиться поминання покійних воїнів. Святкування Львівської ікони Божої Матері.

Народне свято

У народі 9 травня відзначався день Глафіри Горошниці, а все тому, що цей період був найбільш сприятливим для посадки гороху.

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Прикмети на 9 травня

на Глафіру Горошницю час висаджувати горох і картоплю;

якщо на Глафіру ластівки зів'ють гніздо – до успіху;

кукує зозуля – на хорошу погоду;

у поминальний день не можна займатися брудною домашньою роботою та важкою фізичною працею;

не можна сваритися, лаятись, бажати комусь зла.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 9 травня

1913 – відбувся перший політ гідроплану С-10 "Гідро" Ігоря Сікорського.

1945 – до СРСР було доставлено Акт про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини.

1964 – Луї Армстронг із піснею Hello, Dolly очолив американський хіт-парад.

2003 – на Запорізькому автозаводі зібрано перші екземпляри нових моделей автомобілів Opel – Corsa, Astra та Vectra.

Хто народився 9 травня

1837 – Адам Опель, німецький бізнесмен, фундатор компанії Opel.

1871 – Володимир Гнатюк, український фольклорист, етнограф, літературознавець.

1936 – Юрій Іллєнко, український кінорежисер, кінооператор, сценарист.

1949 – Біллі Джоел, американський рок-співак.

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