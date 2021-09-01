С первым днем осени-2021: классные поздравления и позитивные картинки для хорошего настроения

Поздравляем с 1 сентября, началом осени, сменой сезонов и дарим эффектные картинки, тематические открытки и добрые пожелания для родных и друзей

С первым осенним днем / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 1 сентября – праздник школьников и учителей День знаний, А еще это приход нового сезона на смену жаркому лету, оттенок легкой грусти и ностальгии, поворот к холодам и завершению года.

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В осени также есть множество приятных и радостных моментов, добрых надежд и ярких красок. Чтобы вы не грустили, мы подготовили для вас красивые осенние картинки, добрые поздравления и светлые стихи с первым днем осени.

Первый день осени: красивые поздравления в прозе

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Осень бывает любой: грустной и веселой, скучной и интересной, насыщенной и пресной. В твоих силах сделать осень такой, какая тебе по душе! Пускай первый день осени станет первым кирпичиком в построении чудесной жизни! А дождливые дни – не повод им уподобляться и грустить.

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С первым днем осени / Фото: bonnycards

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От всей души поздравляю с первым днем осени и желаю, чтобы для вас всегда светило яркое солнце, чтобы в вашем сердце жили прекрасные чувства любви и вдохновения, а также приятные ощущения гармонии, легкости и красоты. Пусть эта осень будет теплой, доброй, яркой, красочной и незабываемой.

С первым днем осени / Фото: bonnycards

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Поздравляю с первым днем осени и желаю творческого вдохновения, приятного очарования яркими красками природы. Пусть осень подарит тебе домашний уют и душевное тепло, пусть ветер добрых перемен унесет все страхи, печали и грусти.

С первым днем осени / Фото: bonnycards

Душевные поздравления с первым днем осени в стихах

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Философская нынче пора:

Опадает с деревьев листва,

Землю золотом укрывает –

Нас уютом своим согревает.

С первым днем осени / Фото: bonnycards

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Вдруг заплакали дождинки,

Провожая лето прочь,

Маки отцвели, гвоздики,

Раньше наступает ночь.



В ярком, огненном наряде

Осень по земле идет,

Пусть красотка при параде

Счастье людям принесет!

С первым днем осени / Фото: bonnycards

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Вот и кончился сезон

Отпусков, каникул.

Не грустить! Таков закон

И природный цикл.

Ты смотри наоборот:

Осень? Распрекрасно!

Значит, скоро Новый год,

Женский день и Пасха!

С первым днем осени / Фото: Pexels

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Вот и первый желтый листочек,

Вот и первый осенний денек!

Дни короче, длиннее ночи,

Мягкий плед и горячий чаек.



Будет осень пусть ваша чудесной,

Полной радостей, полной добра,

Удивительной и интересной,

Ведь прекрасная осень пора!

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