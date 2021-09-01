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С первым днем осени-2021: классные поздравления и позитивные картинки для хорошего настроения

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
1 сентября, 09:53
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Поздравляем с 1 сентября, началом осени, сменой сезонов и дарим эффектные картинки, тематические открытки и добрые пожелания для родных и друзей
С первым осенним днем
С первым осенним днем / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 1 сентября – праздник школьников и учителей День знаний, А еще это приход нового сезона на смену жаркому лету, оттенок легкой грусти и ностальгии, поворот к холодам и завершению года.

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В осени также есть множество приятных и радостных моментов, добрых надежд и ярких красок. Чтобы вы не грустили, мы подготовили для вас красивые осенние картинки, добрые поздравления и светлые стихи с первым днем осени.

Первый день осени: красивые поздравления в прозе

***

Осень бывает любой: грустной и веселой, скучной и интересной, насыщенной и пресной. В твоих силах сделать осень такой, какая тебе по душе! Пускай первый день осени станет первым кирпичиком в построении чудесной жизни! А дождливые дни – не повод им уподобляться и грустить.

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С первым днем осени
С первым днем осени / Фото: bonnycards

***

От всей души поздравляю с первым днем осени и желаю, чтобы для вас всегда светило яркое солнце, чтобы в вашем сердце жили прекрасные чувства любви и вдохновения, а также приятные ощущения гармонии, легкости и красоты. Пусть эта осень будет теплой, доброй, яркой, красочной и незабываемой.

С первым днем осени
С первым днем осени / Фото: bonnycards

***

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Поздравляю с первым днем осени и желаю творческого вдохновения, приятного очарования яркими красками природы. Пусть осень подарит тебе домашний уют и душевное тепло, пусть ветер добрых перемен унесет все страхи, печали и грусти.

С первым днем осени
С первым днем осени / Фото: bonnycards

Душевные поздравления с первым днем осени в стихах

***

Философская нынче пора:
Опадает с деревьев листва,
Землю золотом укрывает –
Нас уютом своим согревает.

С первым днем осени
С первым днем осени / Фото: bonnycards

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***

Вдруг заплакали дождинки,
Провожая лето прочь,
Маки отцвели, гвоздики,
Раньше наступает ночь.

В ярком, огненном наряде
Осень по земле идет,
Пусть красотка при параде
Счастье людям принесет!

С первым днем осени
С первым днем осени / Фото: bonnycards

***

Вот и кончился сезон
Отпусков, каникул.
Не грустить! Таков закон
И природный цикл.

Ты смотри наоборот:
Осень? Распрекрасно!
Значит, скоро Новый год,
Женский день и Пасха!

С первым днем осени
С первым днем осени / Фото: Pexels

***

Вот и первый желтый листочек,
Вот и первый осенний денек!
Дни короче, длиннее ночи,
Мягкий плед и горячий чаек.

Будет осень пусть ваша чудесной,
Полной радостей, полной добра,
Удивительной и интересной,
Ведь прекрасная осень пора!

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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