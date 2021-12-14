Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🐃 Хамство Гогілашвілі 🔥 Зашквар Ломаченка 💡 Велике оновлення мереж 🎄 Готуємося до Нового року

Handmade сніжинки

Ворожимо на Андрія

Декор з мандарин

Ялинкові прикраси

Піст до Різдва

Календар подарунків
СЬОГОДНІ Лайфхакер Дім

Як відмити чашку від нальоту

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
14 грудня, 18:45
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ці засоби є на кожній кухні, а очищення не займе багато часу.
Як відмити чашку від нальоту
Як відмити чашку від нальоту / Фото: Колаж: Сьогодні

Любите пити чай чи каву? Тоді вам знайома ситуація, коли після церемонії чаювання на посуді осідає темний наліт, який псує зовнішній вигляд чашки, а разом із ним і настрій.

Головне правило – не запускати та відразу ж добре мити чашку, а не просто обполіскувати водою. Але якщо проблеми уникнути не вдалося, ми підкажемо кілька простих способів, як позбутися нальоту на чашці.

Реклама

Як відмити чашку від нальоту: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Сода

Як відмити чашку від нальоту / Фото: pinterest
Як відмити чашку від нальоту / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

Одна з найдієвіших речовин – це харчова сода. Вона швидко і начисто відмиває посуд, але якщо ви хочете, щоб чашка послужила довше, краще використовувати не сухий порошок, а розчин у вигляді кашки . У цьому випадку на поверхні посуду не з'являтимуться мікроушкодження.

  • Лайфхак 2. Лимонна кислота

Як відмити чашку від нальоту / Фото: pinterest
Як відмити чашку від нальоту / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

Реклама

Порошок лимонної кислоти добре очищає посуд від темного нальоту. Насипте в чашку пів чайної ложки лимонної кислоти, залийте окропом, залиште на 5-7 хвилин , а потім помийте губкою.

  • Лайфхак 3. Лимон

Як відмити чашку від нальоту / Фото: pinterest
Як відмити чашку від нальоту / Фото: pinterest

Лимон у чистому вигляді також чудово освітлює посуд. Для цього слід натерти лимонною часточкою потемнілий край чашки, залишити на півгодини, а потім помити звичайним способом.

Реклама
  • Лайфхак 4. Оцет

Як відмити чашку від нальоту / Фото: pinterest
Як відмити чашку від нальоту / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

Змочіть ватний спонжик оцтом і добре потріть темний наліт на чашці. Ви побачите, як він посвітлішає і зникне прямо на очах. Добре прополощіть посуд, щоб не залишалося специфічного оцтового запаху.

  • Лайфхак 5. Зубна паста

Як відмити чашку від нальоту / Фото: pinterest
Як відмити чашку від нальоту / Фото: pinterest

Зубна паста – це ще один нескладний варіант, як очистити чашку від нальоту. Ретельно потріть мочалкою із нанесеною на неї пастою проблемні краї чашки. Після цього помийте посуд у теплій воді.

  • Лайфхак 6. Відбілювач

Як відмити чашку від нальоту / Фото: pinterest
Як відмити чашку від нальоту / Фото: pinterest

Якщо на посуді давні плями, що в'їлися, які не піддаються простому миттю, можете спробувати видалити їх за допомогою відбілювача, до складу якого входить активний кисень. Налийте в чашку гарячу воду, додайте ложку відбілювача, перемішайте і залиште на 1-2 години , а потім добре помийте чашку.

Раніше ми розповідали, як почистити мікрохвильову піч підручними засобами.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Святковий календар грудня
Оригінальні ідеї подарунків
Зазирни під ялинку!
Лайфхак тижня
Як обладнати приміщення для тварин
Хакнути
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Місячний календар на тиждень
13 - 19 грудня
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у грудні
Місячний календар
Що треба робити?
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти