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Як захистити варення від плісняви і що робити, якщо вона з'явилася

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
1 вересня, 15:15
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Банки і кришки повинні бути стерилізованими, не зменшуйте кількість цукру, зазначеного в рецепті. Запобігти плісняви допоможе пергамент, змочений у спирті, покалдений під кришку
Як уберегти варення від плісняви
Як уберегти варення від плісняви / Фото: freepik.com

Кожна досвідчена господиня знає, скільки ягід, недешевих ягід, потрібно для смачного варення і скільки часу і сил потрібно, щоб його зварити. Але буває так, що час, щоб їсти варення не настав, а ми бачимо на ньому плісняву. Так, є продукти, які з її появою все одно можна їсти. З варенням зовсім інша історія. Дізнаємося, як уникнути помилок і не допустити плісняву до свого варення.

Як правильно закочувати варення, щоб не допустити плісняви

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Кришки й банки мають бути обов'язково простерилізовані, в окропі або парою. Але перед закручуванням банку потрібно остудити, тобто вона має бути теплою.

Це для того, щоб уникнути конденсату, що збільшує ризик появи плісняви. Кришки мають бути закручені максимально щільно.

Коли варення вже розлито по банках, покладіть на поверхню, під кришку, пергамент, змочений у спирті. Такий захист може втягнути в себе ймовірну плісняву.

Важливо дотримуватися рецепта та класти рівно стільки цукру, скільки ваш рецепт вимагає. Мало цукру – пліснява на варенні. Щоби перевірити готовність, капніть трохи варення на тарілку – якщо крапля не розтечеться, то воно нормальне.

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Як правильно зберігати варення

Зберігати варення потрібно за температури від 2 до 12 градусів вище нуля
Зберігати варення потрібно за температури від 2 до 12 градусів вище нуля / Фото: Depositphotos

У темному, прохолодному місці. Експерти дотримуються однієї думки: зберігати варення потрібно за температури від 2 до 12 градусів вище нуля.

Тут мова йде, скоріше, про холодильник. У звичайних коморах варення може зберігатися не більше року.

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Чи є шанс врятувати варення, коли з'явилася пліснява?

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Дуже мінімальний, але є. Зніміть широкий шар ураженого варення ложкою, те, що залишилося, знову прокип'ятіть і закрутіть у стерильні банки.

Але це категорично не можна робити, якщо пліснява живе у вашому варенні давно. Таке варення, на жаль, потрібно викинути.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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