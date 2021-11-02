Як посадити ліщину в саду

Щоб не купувати дорогий фундук у магазині та на ринку, можна виростити багатий урожай горіхів просто у себе на дачі.

Як виростити ліщину в саду / Фото: Колаж: Сьогодні

Дикий лісовий чагарник, що дає найсмачніші плоди, насправді зовсім невибагливий у вирощуванні та догляді. Так чому б не спробувати посадити ліщину у себе на ділянці , щоби згодом збирати фундук просто на дачі?

Але навіть така невимоглива культура має нюанси посадки, вирощування та догляду. Як посадити ліщину у себе в саду, читайте наші лайфхаки.

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Як вирощувати ліщину в саду: лайфхаки

Лайфхак 1. Як виростити саджанець

Як виростити ліщину / Фото: pixabay

Ліщину можна виростити з горіха. Для цього обирають цілі, не пошкоджені, здорові та зрілі горіхи . Вибраний посадковий матеріал на кілька днів поміщають у воду або вологий пісок, щоб з'явилися паростки. Потім їх висаджують у підготовлені ємності. А після того, як їм виповниться 2 роки, саджанці можна посадити у відкритий ґрунт.

Лайфхак 2. Як підготувати місце для ліщини

Як виростити ліщину / Фото: pixabay

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Ліщина невибаглива, і їй практично байдуже, де рости. Але все ж таки буде краще, якщо ви посадите її в чорнозем , а не надто глинистий, піщаний, солоний або заболочений ґрунт. Можна поліпшити ґрунт, додавши до нього пісок із перегноєм. Також вибирайте для ліщини ділянку, яку не затопить весняними талими водами, щоб коріння не загнило.

Лайфхак 3. Посадкова яма для ліщини

Саджанці ліщини висаджують у землю восени. Для цього риють яму глибиною 50-60 см та завширшки 80 см . У неї насипають добрива, компост та ґрунт з-під дорослої ліщини. Відстань між ямами має становити від 2 до 4 метрів.

Лайфхак 4. Полив ліщини

Як виростити ліщину / Фото: pixabay

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Під час росту та цвітіння ліщину поливають 1-2 рази на місяць починаючи з середини весни. У спекотний сезон полив зростає. На один кущ припадає приблизно 40 літрів води . Останній полив має проходити у листопаді, щоб рослина отримала потрібну кількість вологи на зиму та змогла підготуватися до весни.

Лайфхак 5. Добриво та підгодовування

Як виростити ліщину / Фото: pixabay

Двічі на рік бажано проводити підгодовування ліщини – ранньою весною та восени. Для весняного підгодовування на відро води беруть 15 г аміачної селітри, 10 г сечовини, 1 кг гною . Восени на відро води достатньо розвести 15 г нітроамофоски . Після того як рослину обкопали і зволожили, її можна замульчувати торфом, тирсою або сухою травою шаром приблизно 5 см.

Лайфхак 6. Підготовка ліщини до зими

Як виростити ліщину / Фото: pixabay

Дорослим кущам ліщини не потрібний спеціальний захист для зимівлі. А ось молоді чагарники бажано вкривати мішковиною, лутрасилом чи спанбондом щоб вони легше перенесли сильні морози.

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