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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

День мудрости и обновления – гороскоп на завтра, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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23 февраля, 17:30
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Львы будут пожинать плоды своих трудов, а у Козерогов возникнет дежавю.
Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака
Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака / Фото: Pixabay, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Четверг, 24 февраля, исходя из гороскопа считается днем проявления мудрости и силы , когда благоприятно заниматься новыми делами. И лишь от вас зависит, как вы распорядитесь энергетикой дня – деструктивно или во благо.

По мнению астрологов, в этот день просыпаются дремавшие силы природы , благоприятствующие творению и созиданию. Так что этот период подходит для закладывания фундамента новых глобальных дел, начала долгосрочных проектов. Но нельзя злоупотреблять пробудившимися силами, чтобы они не обернулись во зло.

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Что звезды приготовили на 24 февраля знакам зодиака

  • Овны , день пройдет в активном движении и постоянном общении.
  • Тельцы , вам следует проявлять взвешенность и дипломатичность во всем.
  • Близнецы , если вы любите приятные сюрпризы, то день вас порадует.
  • Раки , работать не хочется, но до выходных еще надо дотянуть.
  • Львы , ваши труды не пройдут незамеченными и принесут победу.
  • Девы , если вы сомневаетесь в выборе, включите свою интуицию.
  • Весы , несмотря на активность вокруг вас, вы ощутите спокойствие.
  • Скорпионы , случайные люди сыграют важную роль в вашей жизни.
  • Стрельцы , вас ждет насыщенный событиями и эмоциями день.
  • Козероги , вас посетит эффект дежавю – будьте внимательны.
  • Водолеи , не поддавайтесь чужому влиянию, чтобы не испортить настроение.
  • Рыбы , день подходит для воплощения в жизнь глобальных перемен.

Совет астрологов на 24 февраля

В этот день полезно заниматься активной творческой работой , дать большую физическую нагрузку организму, уделить время самочувствию и укреплению здоровья. Даже если вы не закончите начатое дело, оно получит верный импульс и заниматься им в дальнейшем будет легко и продуктивно.

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Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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