Держитесь, осталось немного: Прогноз по войне в Украине от Анжелы Перл

Война закончится в ближайшее время, она идет к завершению, и Украина скоро победит.

Когда закончится война в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня, Maks Levin, instagram.com/angelapearlastrology

Когда закончится война? Это главный вопрос, который волнует миллионы, причем не только украинцев, но и людей во всем мире.

Свое видение ситуации высказала Анжела Перл – астролог с 20-летним опытом из Австралии.

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Когда закончится война

Главный вопрос: когда это закончится. Нет такой даты, что сегодня закончили и все. В моей голове постоянно звучит: "до лета, до лета"

Ближайшие пару месяцев будут сложными, но это идет к завершению, и в апреле мы это уже увидим.

Аспекты планет

В апреле будет соединение двух планет, которые отвечают за мир – Юпитер и Нептун . И каждый раз, когда заканчивается война, они соединяются. Это медленные планеты.

Такое соединение было в 1919 году, когда закончилась Первая мировая война. Потом в 1945 году, когда закончилась Вторая мировая война. И сейчас такое же соединение Юпитера с Нептуном будет 12 апреля . Так что уже в апреле будет понятно, что война не может продолжаться, и понятно, что победа будет за Украиной – Украина не может не победить, это видно на всех гороскопах и на всех картах.

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В негативе Нептун отвечает за обман, дезинформацию, пропаганду – этого есть и будет еще очень много.

На первой неделе апреля есть соединение сложных планет – Марса с Сатурном. Марс – планета войны, поэтому там будет очередная эскалация, очередная вспышка боевых действий. Это 5-6 апреля , но их воздействие будет немного до и немного после этих дат.

Марс 30 октября разворачивается и будет в плохом аспекте к планетам мира – Юпитеру и Нептуну. Т.е. опять возможны какая-то агрессия и конфликт.

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Влияние Сатурна на Украину

Сатурн – планета лишений и тяжелых событий, продолжает идти по Луне в гороскопе Украины. Она, к сожалению, три раза там проходит, до самого конца года. Это не значит, что война будет до конца года, хотя возможны какие-то локальные моменты.

Первое прохождение Сатурна – с 1 по 26 апреля , т.е. весь апрель может быть еще военный, но он будет переломный.

Второй раз он разворачивается 4 июня и будет проходить в последние дни июля и до середины августа . Так что в августе ожидается очередная волна, к примеру, выбивать остатки армий.

Третья заключительная фаза Сатурна – он разворачивается 23 октября и проходит в декабре . Но большая вероятность того, что война закончится раньше и не будет тянуться до конца года. Но еще возможно последнее прохождение перед Новым годом.

Будет ли ядерный удар

Ядерного удара не будет, потому что за ядерную войну отвечает Плутон, который сейчас начинает притормаживать и останавливается полностью 29 апреля и будет находиться в ретроградном движении до 8 октября. Т.е. на полгода он замирает. Но ретроградная планета может давить, к примеру, запугиванием.

Химическое и биологическое оружие

За химию и биологию отвечает Нептун, и он сейчас сильный. А потому будут попытки применения химического или биологического оружия – вероятность велика . Нужно быть очень осторожными или готовыми к этому.

Затмения

Идут затмения в знаке Тельца – это знак Украины. 16 мая будет лунное затмение в гороскопе Украины в точке репутаций, достижений и целей. Оно может показывать победу над агрессором и репутацию страны.

Смотрите видео прогноза по Украине от астролога Анжелы Перл:

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