Тримайтеся, залишилося небагато: Прогноз по війні в Україні від Анжели Перл

Війна закінчиться найближчим часом, вона йде до завершення, і Україна скоро переможе.

Коли закінчиться війна в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні, Maks Levin, instagram.com/angelapearlastrology

Коли скінчиться війна? Це головне питання, яке хвилює мільйони, причому не лише українців, а й людей у всьому світі.

Своє бачення ситуації висловила Анжела Перл – астролог із 20-річним досвідом з Австралії.

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Коли закінчиться війна

Головне питання: коли це скінчиться. Немає такої дати, що сьогодні закінчили й усі. У моїй голові постійно звучить: "до літа, до літа"

Найближчі кілька місяців будуть складними, але це йде до завершення, і у квітні ми це вже побачимо.

Аспекти планет

У квітні буде з'єднання двох планет, які відповідають за мир – Юпітер та Нептун . І щоразу, коли закінчується війна, вони з'єднуються. Це повільні планети.

Таке поєднання було 1919 року, коли закінчилася Перша світова війна. Потім 1945 року, коли закінчилася Друга світова війна. І зараз таке саме з'єднання Юпітера з Нептуном буде 12 квітня . Тож уже у квітні буде зрозуміло, що війна не може продовжуватися, і зрозуміло, що перемога буде за Україною – Україна не може не перемогти, це видно на всіх гороскопах та на всіх картах.

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У негативі Нептун відповідає за обман, дезінформацію, пропаганду – це є і буде ще дуже багато.

На першому тижні квітня є поєднання складних планет – Марса із Сатурном. Марс – планета війни, тому там буде чергова ескалація, черговий спалах бойових дій. Це 5-6 квітня але їхній вплив буде трохи до і трохи після цих дат.

Марс 30 жовтня розгортається і буде в поганому аспекті до планет миру – Юпітера і Нептуна. Тобто. знову можлива якась агресія та конфлікт.

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Вплив Сатурна на Україну

Сатурн – планета поневірянь та важких подій, продовжує йти Місяцем у гороскопі України. Вона, на жаль, тричі там проходить, до кінця року. Це не означає, що війна буде до кінця року, хоч можливі якісь локальні моменти.

Перше проходження Сатурна – з 1 по 26 квітня , тобто. весь квітень може бути військовий, але він буде переломний.

Вдруге він розвертається 4 червня і проходитиме в останні дні липня і до середини серпня . Тож у серпні очікується чергова хвиля, наприклад, вибивати залишки армій.

Третя заключна фаза Сатурна – він розгортається 23 жовтня і проходить у грудні . Але велика ймовірність того, що війна закінчиться раніше і не триватиме до кінця року. Але ще можливе останнє проходження перед Новим роком.

Чи буде ядерний удар

Ядерного удару не буде, бо за ядерну війну відповідає Плутон, який зараз починає гальмувати, зупиняється повністю 29 квітня і перебуватиме у ретроградному русі до 8 жовтня. Тобто. на півроку він завмирає. Але ретроградна планета може тиснути, наприклад, залякуванням.

Хімічна та біологічна зброя

За хімію та біологію відповідає Нептун, і він зараз сильний. А тому будуть спроби застосування хімічної чи біологічної зброї – ймовірність велика . Потрібно бути дуже обережними чи готовими до цього.

Затемнення

Йдуть затемнення у знаку Тельця – це знак України. 16 травня буде місячне затемнення у гороскопі України у точці репутацій, досягнень та цілей. Воно може показувати перемогу над агресором та репутацію країни.

Дивіться відео прогнозу по Україні від астролога Анжели Перл:

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