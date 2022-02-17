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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
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17 февраля, 05:00
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Львы окажутся правыми, а у Рыб весь день будет расписан по минутам.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи советуют в день 17 февраля 2022 года обратить особое внимание на здоровье и не игнорировать сигналы организма. В остальном же первый день после полнолуния обещает быть спокойным и позитивным. Многие дела решаются в вашу пользу, а для тревог не возникнет повода.

Гороскоп на 17 февраля говорит, что в этот день будут удачными покупки, можно спокойно продолжать заниматься старыми делами или же начинать что-то новое. И не забудьте уделить внимание личной жизни.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 17 февраля для Овнов: сегодня нет повода беспокоиться о том, что коллеги не выполнят данные вам обещания и подведут. С их стороны все будет сделано вовремя. Но и вы в ответ не забывайте о взятых на себя обязательствах. В этом случае день пройдет гармонично, интересно и слаженно.

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Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 17 февраля для Тельцов: не позволяйте людям, которые раздражают, портить вам настроение, ставить палки в колеса и диктовать свои условия. Хотя бы сегодня перестаньте обращать на них внимание и забросьте в черный список. Тогда ситуация в корне изменится, и злиться будут уже они.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 17 февраля для Близнецов: приготовьтесь к визиту непрошенных гостей, не дайте захватить себя врасплох. Пусть все будет заранее приготовлено и продуманно. Только не подавайте виду, что вы догадывались об их визите. Вам лучше побыть консервативным человеком, а нововведения отложить на потом.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 17 февраля для Раков: ваше окружение будет озабочено проблемой, которая к вам не имеет никакого отношения. Так что без приглашения даже не суйте в нее нос – вам вполне достаточно своих. Зато вы сохраните за собой статус ненавязчивого и приятного человека. Не переживайте, о вас никто не забыл.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 17 февраля для Львов: если в коллективе вы с чем-то не согласны – не молчите, скажите об этом вслух. Хотя странно было бы, чтобы вы промолчали и отстранились от дел. Но даже если вас не послушают сейчас, впоследствии выяснится, что вы оказались правы, и это очень пригодится в дальнейшей работе.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 17 февраля для Дев: не пытайтесь сегодня добиться каких-то радикальных изменений. Велика вероятность, что уже завтра вы, возможно, передумаете, а вот восстановить все и переиграть будет трудно. Это как раз тот день, когда можно плыть по течению, не прилагая особых усилий и ни на что не влияя.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 17 февраля для Весов: конечно, явно обманывать вас сегодня никто не будет, но вот доверять всем и каждому, особенно малознакомым людям – просто верх легкомыслия. Думайте, анализируйте и тогда все будет отлично. Если вы чувствуете недомогание, не затягивайте с визитом к врачу. Время будет работать против вас.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 17 февраля для Скорпионов: день обещает быть непростым. Вам придется искать компромиссное решение. При этом имейте в виду, что ваши аргументы должны быть сильными и убедительными, потому что ваши оппоненты настроены решительно. Даже в самом незначительном деле ищите союзников.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 17 февраля для Стрельцов: если вчера вас не успели нагрузить работой, то сегодня, имейте в виду, такой шанс не упустят. Так что покой вам будет только сниться. Отыщите в себе рационализаторское зерно, включите креативное мышление и примените его на практике – так вы избавитесь от монотонности в работе.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 17 февраля для Козерогов: день будет насыщен разнообразными событиями – как приятными, так и не очень. От этого вы никак не сможете решить, как правильно вам поступить, чтобы не прогадать. Таковы подводные камни у возможности выбора. Просто действуйте по обстоятельствам.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 17 февраля для Водолеев: не поддавайтесь влиянию первого впечатления. Вы же помните, что оно чаще всего бывает обманчивым. Если вас никто не торопит и сроки не горят, то решение лучше принять позже. Спешить сегодня никуда не стоит, иначе придется переделывать все по несколько раз.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 17 февраля для Рыб: старайтесь бережнее относиться к каждой минуте. Упущенное время наверстать не получится. Из-за этого вам придется напрячься и действовать немного быстрее, чем обычно. Это в ваших же интересах. Зато материальная награда за труды не заставит себя долго ждать.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Ольга Дударенко
Ольга Дударенко Астролог Больше статей автора
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