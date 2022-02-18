Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

Девы готовы к кардинальным переменам, а Козерогов могут обмануть.

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Влияние планет и Луны на пятницу, 18 февраля, привнесет обманчивость и соблазны, которым будет сложно противостоять. Так что доверчивость сегодня противопоказана. Также этот день не подходит для коллективной работы, а вот в одиночку добиться нужных результатов будет проще.

С особым вниманием астрологи советуют отнестись к своему здоровью. Могут проявиться проблемы с кожей: псориаз, воспаления, инфекции, старые шрамы.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 18 февраля для Овнов: поделитесь с ближними тем, что у вас сегодня в избытке. Вы все равно не сможете использовать все, что у вас имеется, а так добро не пропадет зря. Постарайтесь найти время для близкого вам человека. И лучше ничего не планировать, пусть все будет спонтанно.

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Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 18 февраля для Тельцов: кто-то из друзей нуждается в вашей помощи и рискует попасть в серьезную переделку. Помогите ему справиться с неприятностями. Вас ждет достаточно захватывающий вечер. Подготовьтесь к нему основательно, продумайте каждую мелочь. И вы запомните его надолго.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 18 февраля для Близнецов: сегодня вас удивит и порадует любимый человек. Но только при условии, что вы не будете его огорчать своими замечаниями и издевками. Вы будете находиться в хорошем расположении духа и даже на какое-то время сможете заразить окружающих своим позитивом.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 18 февраля для Раков: отложите все свои важные дела, которые вы запланировали на сегодня. Нынешний день больше подходит для экскурсий или путешествий. Хотя возможны и другие варианты времяпровождения. Все сложится хорошо, если вы никому не позволите испортить вам настроение.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 18 февраля для Львов: вы слишком нетерпеливы. Это может вызвать много никому не нужных вопросов о причинах подобного состояния. Лучше направьте всю свою энергию на выполнение работы в отведенные сроки. Тогда вас не смогут обвинить в бездействии в самый ответственный момент.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 18 февраля для Дев: если вас не устраивает работа, то нужно либо искать пути решения проблемы, либо новую работу. Последнее сегодня более актуально, тем более если у вас появились какие-то варианты. Но вот бездействовать не получится – это пойдет вам во вред и отнимет энергию.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 18 февраля для Весов: если вы не будете обращать внимания на давно забытую проблему, которая сегодня дала о себе знать, ничего страшного не случиться. Но все же вам не помешает некоторая осмотрительность. Собирайте необходимую информацию и проверяйте каждую мелочь.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 18 февраля для Скорпионов: постарайтесь перепоручить свою работу кому-то другому, а сами проведите сегодняшний день в хорошей компании. Об этой встрече будет приятно вспомнить. Только не разбрасывайтесь собственными креативными идеями, чтобы их не отняли без вашего согласия.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 18 февраля для Стрельцов: будьте осмотрительны: чтобы выбрать правильную тактику поведения, вам не хватает данных. Не спешите, уточните все детали и только потом действуйте. Требуя внимания к себе, вы можете получить его с избытком, и придется избегать желающих вам помочь.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 18 февраля для Козерогов: пусть люди принимают вас сегодня таким, как вы есть. Не пытайтесь изменить в себе что-то лишь потому, что кому-то из окружающих это не нравится. Также не будьте слишком доверчивыми и держите свои секреты при себе – велик риск мошенничества и обмана.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 18 февраля для Водолеев: удача в этот день капризна и пуглива – постарайтесь не упустить ее. С окружающими людьми лучше использовать тактику лести и хитрости. В таком случае вы сможете получить желаемое. Но при этом не переходите красные линии и тем более – не нарушайте закон.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 18 февраля для Рыб: хотеть не вредно, но одного желания будет явно мало для осуществления намеченных планов и удовлетворения аппетитов. Действуйте, проявляйте инициативу, не отмахивайтесь от креативных мыслей. Главное – не бойтесь сделать первый шаг, причем, это касается всех сфер.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.