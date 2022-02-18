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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
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18 февраля, 05:00
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Девы готовы к кардинальным переменам, а Козерогов могут обмануть.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Влияние планет и Луны на пятницу, 18 февраля, привнесет обманчивость и соблазны, которым будет сложно противостоять. Так что доверчивость сегодня противопоказана. Также этот день не подходит для коллективной работы, а вот в одиночку добиться нужных результатов будет проще.

С особым вниманием астрологи советуют отнестись к своему здоровью. Могут проявиться проблемы с кожей: псориаз, воспаления, инфекции, старые шрамы.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 18 февраля для Овнов: поделитесь с ближними тем, что у вас сегодня в избытке. Вы все равно не сможете использовать все, что у вас имеется, а так добро не пропадет зря. Постарайтесь найти время для близкого вам человека. И лучше ничего не планировать, пусть все будет спонтанно.

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Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 18 февраля для Тельцов: кто-то из друзей нуждается в вашей помощи и рискует попасть в серьезную переделку. Помогите ему справиться с неприятностями. Вас ждет достаточно захватывающий вечер. Подготовьтесь к нему основательно, продумайте каждую мелочь. И вы запомните его надолго.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 18 февраля для Близнецов: сегодня вас удивит и порадует любимый человек. Но только при условии, что вы не будете его огорчать своими замечаниями и издевками. Вы будете находиться в хорошем расположении духа и даже на какое-то время сможете заразить окружающих своим позитивом.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 18 февраля для Раков: отложите все свои важные дела, которые вы запланировали на сегодня. Нынешний день больше подходит для экскурсий или путешествий. Хотя возможны и другие варианты времяпровождения. Все сложится хорошо, если вы никому не позволите испортить вам настроение.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 18 февраля для Львов: вы слишком нетерпеливы. Это может вызвать много никому не нужных вопросов о причинах подобного состояния. Лучше направьте всю свою энергию на выполнение работы в отведенные сроки. Тогда вас не смогут обвинить в бездействии в самый ответственный момент.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 18 февраля для Дев: если вас не устраивает работа, то нужно либо искать пути решения проблемы, либо новую работу. Последнее сегодня более актуально, тем более если у вас появились какие-то варианты. Но вот бездействовать не получится – это пойдет вам во вред и отнимет энергию.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 18 февраля для Весов: если вы не будете обращать внимания на давно забытую проблему, которая сегодня дала о себе знать, ничего страшного не случиться. Но все же вам не помешает некоторая осмотрительность. Собирайте необходимую информацию и проверяйте каждую мелочь.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 18 февраля для Скорпионов: постарайтесь перепоручить свою работу кому-то другому, а сами проведите сегодняшний день в хорошей компании. Об этой встрече будет приятно вспомнить. Только не разбрасывайтесь собственными креативными идеями, чтобы их не отняли без вашего согласия.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 18 февраля для Стрельцов: будьте осмотрительны: чтобы выбрать правильную тактику поведения, вам не хватает данных. Не спешите, уточните все детали и только потом действуйте. Требуя внимания к себе, вы можете получить его с избытком, и придется избегать желающих вам помочь.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 18 февраля для Козерогов: пусть люди принимают вас сегодня таким, как вы есть. Не пытайтесь изменить в себе что-то лишь потому, что кому-то из окружающих это не нравится. Также не будьте слишком доверчивыми и держите свои секреты при себе – велик риск мошенничества и обмана.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 18 февраля для Водолеев: удача в этот день капризна и пуглива – постарайтесь не упустить ее. С окружающими людьми лучше использовать тактику лести и хитрости. В таком случае вы сможете получить желаемое. Но при этом не переходите красные линии и тем более – не нарушайте закон.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 18 февраля для Рыб: хотеть не вредно, но одного желания будет явно мало для осуществления намеченных планов и удовлетворения аппетитов. Действуйте, проявляйте инициативу, не отмахивайтесь от креативных мыслей. Главное – не бойтесь сделать первый шаг, причем, это касается всех сфер.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Ольга Дударенко
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